Criptovalute: la regolamentazione accelererà l'adozione

Il CEO di Binance, Changpeng CZ Zhao, è solito esprimersi a favore del mercato crittografico. Anche in questa occasione non ha fatto eccezione, ma ciò che ha detto contiene qualcosa di significativo legato alle criptovalute.

In occasione di un’intervista a Yahoo Finance, CZ ha espressamente dichiarato che la regolamentazione accelererà l’adozione delle criptovalute. Un’affermazione abbastanza forte, visto che molti attori nel mondo della criptosfera vedono con sospetto i vari disegni di legge.

Non è di questa linea CZ. A riprova il fatto che Binance sta supportando in modo attivo la lotta alla criminalità organizzata nell’ambito degli asset digitali e dei crimini informatici. Il prossimo passo importante dei governi dovrebbe quindi essere la “trasparenza normativa“.

Un’affermazione che spinge ancora più in alto i livelli di fiducia da parte degli utenti nei confronti dell’exchange Binance. Anche tu puoi decidere oggi stesso di aprire un conto gratuito e iniziare ad acquistare criptovalute tramite questa piattaforma.

Binance è in grado di offrire la migliore tecnologia per l’investimento, ma anche proteggere i tuoi risparmi che stai investendo. Inoltre, non solo hai la possibilità di acquistare asset digitali, ma anche NFT e Fan Token per diversificare i tuoi guadagni e compensare la volatilità del settore.

Criptovalute: il futuro è fatto da trasparenza normativa e regolamentazione

Ebbene sì, secondo Changpeng CZ Zhao, il futuro delle criptovalute sarà formato da trasparenza normativa e quindi regolamentazione. Questi due ingredienti accelereranno l’adozione in tutto il mondo degli asset digitali. Durante l’intervista a Yahoo Finance ha affermato:

Credo davvero che la trasparenza normativa renderà più facile l’adozione delle criptovalute. Naturalmente, i primi ad adottare le criptovalute sono spesso libertari o anarchici e non accolgono con favore alcun tipo di regolamentazione. Ma per la gente comune, che rappresenta il 90-95% degli utenti, la regolamentazione renderà più facile investire in criptovalute. La trasparenza aiuterà sicuramente. Ma non sto dicendo che le leggi andranno bene. È necessario guardare ad ogni caso specifico. Ad esempio, alcuni Paesi vietano completamente l’uso delle criptovalute e, naturalmente, questa è una cattiva regolamentazione.

Affidarsi a chi pensa che una buona regolamentazione sarà il successo delle criptovalute è uno step in più per mettere al sicuro i propri investimenti. Di Binance ti puoi fidare. È un ottimo exchange, primo al mondo per volume di transazioni.

Scegli il meglio per i tuoi investimenti e il tuo trading. Sicurezza, qualità, varietà e intuizione. Sono queste le qualità che troverai aprendo un conto gratuito su Binance. Potrai acquistare criptovalute, Token Non Fungibili, Fan Token e molto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.