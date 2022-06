Le criptovalute ritrovano un certo equilibrio

Con giovedì 23 giugno 2022 i maggiori asset digitali si sono stabilizzati ritrovando un certo equilibrio. Nonostante le criptovalute siano in rialzo, per qualcuno il peggio deve ancora arrivare. Nondimeno, meglio concentrarsi su ciò che sta accadendo in queste ore, approfittando di questa calma.

Attualmente Bitcoin è scambiato a un prezzo di 20.936 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 399,42 miliardi di dollari. La regina delle criptovalute si mantiene quindi sui 20 mila dollari senza riuscire a superare questa soglia di resistenza.

Anche Ethereum è cresciuto del 5,19% nelle ultime 24 ore. La sua quotazione, al momento della scrittura, è di 1.141 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 138,02 miliardi di dollari. Negli ultimi 7 giorni anche ETH si è ripreso, anche se gli investitori rimangono comunque prudenti.

Come sempre è bene anche menzionare l’andamento delle azioni fortemente tecnologiche dato che, sotto diversi aspetti, sembrano essere correlate con l’andamento del mercato crittografico. Giovedì 23 giugno l’S&P 500 è salito dell’1% e il Nasdaq Tecnologico ha registrato un +1,5%.

Anche tu puoi acquistare e investire in criptovalute. Apri un conto su Crypto.com e scopri tutte le possibilità che questo exchange ha da offrirti. Non solo potrai fare trading crypto, ma avrai anche la possibilità di acquistare NFT e Fan Token.

Criptovalute e mercato: il segno è “più”

Quasi tutte le criptovalute stanno registrando un miglioramento nella loro quotazione. Anche le altcoin stanno risalendo la china beneficiando di molte notizie positive legate al mercato crittografico.

Polygon MATIC attualmente, tra le criptovalute, è il miglior asset digitale delle ultime 24 ore. Registrando un balzo del 20,74%, al momento della scrittura è scambiato a 0,6048 dollari. Molto simile il risultato di Cosmos ATOM che è salito del 12%.

Le criptovalute Shiba Inu e Dogecoin, invece, si sono mantenute abbastanza in linea con la quotazione precedente. Infatti, SHIB si è stabilizzata a 0,00001021 dollari, mentre DOGE a 0,065556, non superando il 2% di crescita nelle ultime 24 ore.

Acquista anche tu le migliori criptovalute grazie a Crypto Exchange. Non solo potrai investire, detenere e scambiare tutti gli asset digitali che vuoi con estrema praticità, ma avrai anche a disposizione una carta di debito crittografica per avere sempre con te i tuoi token.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.