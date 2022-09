Crypto: DARPA valuterà i rischi per la sicurezza

La DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ha assegnato un contratto a Inca Digital per lo studio di metodi avanzati che permetteranno di analizzare le attività correlate alle applicazioni finanziarie dei ledger distribuiti. L’obiettivo finale è comprendere come gli asset digitali possano mettere a rischio la sicurezza nazionale.

DARPA vuole impedire l’uso illecito delle criptovalute

Inca Digital è un’azienda di Washington che fornisce analisi sugli asset digitali sulla base di vari dati (mercato, blockchain, news e social media). Il Crypto Project della DARPA consentirà di sviluppare un “mapping tool” che aiuterà le autorità a studiare l’impatto delle criptovalute sulla sicurezza nazionale e bloccare il loro uso illecito.

Adam Zarazinski, CEO di Inca Digital, ha dichiarato che gli asset digitali possono essere utilizzati per il riciclaggio di denaro e la manipolazione del mercato. Le criptovalute sono spesso sfruttate dai cybercriminali per nascondere i proventi delle loro attività illecite (in alcuni casi con la complicità degli exchange). Sono anche usate dai regimi e dai terroristi per finanziare le loro operazioni.

Il tool sviluppato da Inca Digital permetterà di analizzare i dati cripto-finanziari, comprendere come le criptovalute possono influenzare i sistemi finanziari tradizionali, fornire dettagli sull’uso delle tecnologie blockchain collegate al riciclaggio di denaro, finanziamento dei terroristi e aggiramento delle sanzioni. Il tool consentirà inoltre di identificare i flussi di denaro in entrata e uscita dai sistemi blockchain e dove i destinatari di criptovalute possono scambiarle con moneta corrente, beni e servizi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.