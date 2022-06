CryptoPunk NFT è stato donato per 100 mila dollari a supporto dell'Ucraina

CryptoPunk #5364 è un prezioso Token Non Fungibile che era stato donato all’inizio di marzo all’Ucraina. L’inizio della guerra, a seguito dell’invasione Russa nel Paese, aveva attivato una campagna solidale crittografica tutt’oggi attiva.

Infatti, anche CryptoPunk era stato regalato affinché il ricavato della vendita potesse supportare l’Ucraina in questa situazione difficile. Lunedì 20 giugno 2022, Alex Bornyakow, Viceministro della Trasformazione Digitale Ucraina, ha annunciato ufficialmente la sua vendita:

Breaking news on crypto donations: #CryptoPunk #5364 has been sold for 90 ETH. It's over $100K. Few months ago this NFT was donated for @_AidForUkraine fund. Crypto community continues to support Ukraine.

— Alex Bornyakov (@abornyakov) June 20, 2022