Bitcoin protagonista al Money Pay Day 2023

Cryptosmart, primario Exchange italiano, ha partecipato come main sponsor al Money Pay Day 2023, evento dedicato al mondo dei pagamenti digitali tenutosi a Roma lo scorso 15 settembre, nell’ambito della Rome Future Week, una macro-manifestazione che ha visto per una settimana la Capitale diventare il centro dell’innovazione in Italia.

I partecipanti al Money Pay Day, tenutosi negli uffici di Meta in Binario F, all’interno della stazione Termini, hanno potuto assistere a una giornata di interventi sul presente e sul futuro dei pagamenti digitali e, chiaramente, si è parlato anche molto di criptovalute e della loro diffusione nel mondo tra iniziative come il Plan B di Lugano e le CBCD in fase di studio da parte di numerose banche centrali mondiali.

La registrazione dell’evento completo è disponibile qui.

Bitcoin: il presente e il futuro nel mondo dei pagamenti

Per Cryptosmart sono intervenuti i 3 soci fondatori Alessandro Frizzoni, Alessandro Ronchi e Massimo Zamporlini, illustrando lo scenario attuale circa la diffusione di Bitcoin come mezzo di pagamento e il ruolo fondamentale degli exchange per la diffusione di Bitcoin nel mondo.

Non solo: il quadro politico e regolatorio intorno alle criptovalute sta evolvendo velocemente e la normativa europea MICAR ha finalmente chiarito come gestire legalmente e fiscalmente questi asset, affrancandoli dall’area grigia in cui sono stati dalla loro nascita e permettendo

all’intero settore di vivere una nuova fase di sviluppo organica e regolamentata.

Regolamentazione significa anche fiscalità, a tal proposito Alessandro Ronchi ha commentato:

Noi come Cryptosmart abbiamo abbiamo svolto un’attività proattiva nei confronti del fisco e dell’Agenzia delle Entrate, anzi abbiamo contribuito proattivamente al processo di interpretazione, da un punto di vista fiscale contabile, delle casistiche relative alla detenzione di criptovalute da parte di contribuenti italiani.

Sempre sul fronte fiscale Ronchi ha aggiunto anche un altro elemento che, una volta realizzato, renderà Cryptosmart un unicum a livello italiano (e attualmente anche europeo) circa la gestione fiscale degli asset in blockchain e relative plus/minusvalenze:

Posso anticipare che stiamo lavorando per diventare a breve sostituto di imposta per i nostri clienti. Questo significa che sarà direttamente Cryptosmart a gestire, per conto dei suoi clienti, la rendicontazione fiscale e quindi il calcolo e il versamento delle imposte. Questo passaggio, decisamente sfidante a livello tecnico e amministrativo, ci consentirà di perseguire la mission dell’azienda, ovvero avvicinare al mondo delle criptovalute le persone comuni, certi che questo mondo sia il futuro per quanto riguarda la gestione dei pagamenti nella vita di tutti i giorni ma anche come riserva di valore in cui allocare parte dei propri

risparmi tutelandoli dalla natura intrinsecamente inflattiva delle valute tradizionali

Cryptosmart è un exchange italiano e offre al mercato italiano servizi di compravendita di criptovalute a condizioni estremamente concorrenziali e con la garanzia di una controparte al 100% italiana, operante con autorizzazione OAM.

