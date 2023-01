Curve: riunisci tutte le tue carte in una

Curve è un portafoglio digitale unico nel suo genere che ti permette di riunire tutte le tue carte in un unico strumento offrendoti l’1% di cashback sui tuoi acquisti.

Curve è contemporaneamente una carta e un wallet, dove puoi caricare e gestire tramite app tutte le tue carte di pagamento associate anche a conti diversi.

Grazie agli approfondimenti, gli avvisi e le notifiche di Curve potrai tenere sotto controllo tutti i tuoi account contemporaneamente.

La cronologia di Curve ti mostrerà quanto hai speso, quando e dove lo hai speso. Potrai attivare le notifiche sulle spese e, in qualsiasi momento, potrai accedere alla sezione “Approfondimenti” sull’app per una ripartizione categorizzata delle tue spese.

Dalla app Curve potrai decidere come ripartire le spese tra le diverse carte in base al tuo plafond o scegliere la carta che desideri utilizzare per un tipo specifico di spesa. Potrai impostare le categorie o determinati importi in valuta, e i pagamenti verranno automaticamente prelevati da lì.

Se avrai finito il plafond della carta principale che hai collegato al wallet, Curve Credit interviene automaticamente per farti accedere al plafond di un’altra carta in tuo possesso. In questo modo potrai sempre pagare senza farti prendere dal panico.

Curve offre anche una funzionalità “Go Back in Time” che ti consente di trasferire i pagamenti da una carta all’altra, fino a 30 giorni dopo che la transazione è stata effettuata.

Inoltre, Curve ha zero commissioni di cambio, tassi di cambio equi su tutte le tue carte e questo la rende una perfetta compagna di viaggio.

