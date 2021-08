Decoder DVB-T2 con media player e doppio telecomando: l'offerta

Se vuoi farti trovare pronto per il nuovo digitale terrestre senza far fronte a una spesa eccessiva, puoi dare uno sguardo a questo sconto interessante su Amazon: DiGiQuest G9 è un decoder DVB-T2 che oltre a sintonizzare il televisore per la ricezione di tutti i canali fa molto di più.

Molto più di un decoder per il nuovo digitale terrestre: l'offerta

Svolge anche il compito di media player, grazie alla porta USB laterale per la lettura di video, musica e immagini salvate su una chiavetta o un disco fisso esterno: garantita la piena compatibilità per i formati MKV, AVI, MP4, DiVX, MP3, JPG e BMP. Tra le altre caratteristiche anche la dotazione di un doppio telecomando, uno dei due semplificato con pulsanti di grandi dimensioni, così da risultare di facile utilizzo per tutti. Sul retro ci sono HDMI e Scart, c'è anche la funzione CEC per controllare tutto con il telecomando della TV. Se hai bisogno di altre informazioni puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi puoi acquistare DiGiQuest G9 approfittando dell'offerta su Amazon al prezzo di soli 32,96 euro. La disponibilità è immediata, così come la consegna con spedizione gratuita in tutta Italia. Le recensioni scritte da chi ha già avuto modo di acquistare il prodotto e metterlo alla prova lo promuovono con 4,5 stelle su 5.