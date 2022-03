Degiro broker: recensione e opinioni (ETF e altri prodotti)

Tra i numerosi broker disponibili online, uno dei più popolari è Degiro, che offre tanti strumenti per il trading online dedicati sia ai principianti che ai professionisti del settore. Degiro può vantare infatti delle commissioni (fee) molto competitive e mette sullo stesso piano i clienti privati e i professionisti, che godranno dello stesso trattamento per tutti i prodotti.

Nella guida che segue è possibile trovare informazioni dettagliate su Degiro: analizzeremo come funziona il sito, i tipi di conti che possiamo attivare, i prodotti finanziari offerti, una valida tabella delle commissioni e come accedere alla famosa accademia degli investitori (ottima per imparare ad investire come veri professionisti).

Cos’è Degiro

Degiro è un broker fondato nel 2008 ad Amsterdam da 5 ex banchieri. Dal 2013 offre servizi di intermediazione per gli investitori europei e dal 2015 è possibile accedervi anche dall’Italia.

Il broker beneficia di numerosi riconoscimenti e certificati, che lo rendono uno dei più affidabili nel settore. Degiro inoltre è supervisionato dall’Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM) e dalla De Nederlandsche Bank (DNB); entrambi operano controllando l’attività dei broker in Olanda. Altri certificati importanti sono il Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito e l’immancabile CONSOB, che ha autorizzato questo broker ad operare sul territorio italiano con numero 13005353.

Come funziona Degiro

Per capire perché tanti utenti stanno utilizzando Degiro per i propri investimenti online vedremo più nel dettaglio tutte le sue caratteristiche: dall’apertura del conto fino all’analisi delle varie tipologie di conto offerte, passando per lo stile della piattaforma, la comoda app mobile e l’assistenza clienti.

Apertura account

L’apertura del conto sulla piattaforma Degiro è tutto sommato molto semplice: basta andare sulla pagina dedicata alla registrazione del conto, inserire un indirizzo email valido, scegliere il proprio username e la password che si vorrà utilizzare e andare infine su Apri il tuo account per confermare.

Per completare la registrazione sarà poi necessario fornire i propri dati anagrafici, aggiungendo anche un IBAN di riferimento, un numero di telefono valido e un documento d’identità. Per questo motivo, infatti, il sito consiglia di tenere a portata di mano lo smartphone e il documento scelto per la registrazione (che può essere la carta d’identità o il passaporto), così da poter terminare la procedura in maniera veloce e senza intoppi.

Confermata l’identità sul conto è possibile iniziare subito a investire, sottoscrivendo uno dei conti offerti da Degiro. Vi ricordiamo che non è previsto un deposito minimo su questa piattaforma: nessuno quindi ci vieta di cominciare a investire con una piccola somma (anche solo 10€) e passare poi solo in seguito a fare degli investimenti più cospicui.

I tipi di conto

Appena aperto il conto verrà sottoscritto subito il conto Basic, che dà la possibilità di accedere a un catalogo di prodotti semplificato (per agevolare gli utenti meno esperti) e di aprire posizioni long sul mercato. La semplicità di questo conto lo rende quindi adatto per cominciare a prendere confidenza con la piattaforma e con i vari strumenti messi a disposizione dell’utente. Si tratta dunque di una buona alternativa al classico conto demo, che non viene offerto dalla piattaforma.

Si può però chiedere l’aggiornamento al conto Active, che offre l’accesso a un catalogo di prodotti molto più ampio, e al conto Trader, che sblocca la leva finanziaria massima consentita dai regolamenti europei e permette di aprire posizioni short sul mercato e di accedere a un numero di derivati maggiore; questo tipo di conto rappresenta dunque la soluzione ideale per il semi-professionista che sa già come muoversi sul mercato e come investire sul medio periodo.

I più esperti, poi, ameranno sicuramente il conto Day Trader, pensato proprio per i professionisti del trading: questo offre infatti l’accesso a tutto il catalogo di prodotti presenti su Degiro (anche quelli più rischiosi), un margine pari al 5% per le operazioni intraday sui futures e un margine azionario intraday fino a 3 volte superiore rispetto a quello del conto precedente. Gli utenti professionisti interessati a questo conto dovranno contattare l’assistenza e farne richiesta: in questo modo si evitano infatti eventuali attivazioni accidentali e si dà al broker la possibilità di analizzare la nostra posizione in termini d’investimento.

Deposito e prelievo

Attualmente su Degiro è possibile versare denaro e prelevare i guadagni sul conto utilizzando il bonifico bancario. Con questo strumento è possibile depositare un minimo di 1 centesimo di euro, rendendo quindi accessibile a tutti il conto senza dover effettuare un vero e proprio deposito minimo, il più delle volte anche piuttosto elevato (considerando che molti broker richiedono 250€ o cifre simili come spesa iniziale).

Per quanto riguarda le commissioni per deposito e prelievo su Degiro, ecco cosa c’è da sapere:

bonifico : gratuito se effettuato in Euro, 10 € + 0,02% in altra valuta estera. Tempi di lavorazione: fino a 5 giorni lavorativi.

: gratuito se effettuato in Euro, 10 € + 0,02% in altra valuta estera. Tempi di lavorazione: fino a 5 giorni lavorativi. Sofort e Trustly: gratuito se effettuato in Euro, 10 € + 0,02% in altra valuta estera. Tempi di lavorazione: entro 24 ore.

Se non vogliamo utilizzare il bonifico bancario, quindi, possiamo scegliere i sistemi di pagamento Sofort e Trustly, che presentano gli stessi limiti di deposito minimo visti per il bonifico bancario.

Al momento in cui scriviamo non è possibile investire i propri soldi utilizzando uno strumento di intermediazione come PayPal: conviene quindi armarsi di un conto corrente bancario e iniziare a utilizzarlo regolarmente per i depositi e i prelievi dal broker.

Sicurezza del conto

La liquidità dei clienti che versano denaro su Degiro viene custodita presso Flatex Bank. Questo permette al broker di offrire una sicurezza aggiuntiva sui depositi effettuati, grazie alla sottoscrizione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi tedesco, che copre i conti fino a un importo massimo di €100.000.

Questo equipara la sicurezza dei conti Degiro alla sicurezza vista nei conti correnti bancari, cosa non da poco per chi vuole investire elevate somme di denaro e preferisce affidarsi a un gruppo che possiede una banca solida alle spalle (nonostante Degiro non offra strumenti bancari in senso stretto).

La piattaforma

Degiro ha investito molto in questi ultimi anni per offrire ai propri clienti una piattaforma user-friendly, agevole per poter operare sui mercati sia dal browser web sia dall’app (che analizzeremo nel successivo capitolo).

L’interfaccia è studiata per offrire subito l’accesso ai prodotti finanziari e analizzare il proprio portafoglio di titoli, ottenere informazioni sui titoli aggiunti al portafoglio, analizzare gli ordini in corso e controllare gli ultimi ordini effettuati. Questo rende la piattaforma di Degiro una delle più immediate nel panorama dei broker, ni quanto fornisce degli strumenti semplici e chiari da utilizzare sin da subito, sia per l’investitore alle prime armi (che cerca immediatezza e titoli sicuri su cui investire) sia per l’investitore navigato (che cerca in particolare velocità e news sempre aggiornate sui propri titoli).

L’app Degiro

La semplicità della piattaforma Degiro è apprezzabile anche da mobile grazie all’app dedicata, disponibile al download dal Google Play Store e dall’Apple App Store. Con un semplice tocco è possibile acquistare e vendere i titoli azionari, analizzare l’andamento di mercato dei titoli inclusi nel portafoglio, ricevere notifiche personalizzate sulle posizioni aperte, leggere al volo le news legate ai titoli inclusi nel portafoglio e molto altro ancora.

L’app in questione può essere installata sia su smartphone che su tablet moderni (iOS e Android), offrendo quindi ampio supporto a tutti i dispositivi moderni.

L’assistenza clienti

L’assistenza di Degiro è raggiungibile dal lunedì al venerdì in orario lavorativo (8:00-17:30) via email e telefono. L’assistenza risponde in italiano all’indirizzo clienti@degiro.it, con tempi di risposta mediamente inferiori ai 3 giorni lavorativi.

Chi necessita di supporto immediato, inoltre, può utilizzare due numeri telefonici distinti per comunicare direttamente con l’assistenza; a un numero rispondono dall’Italia, mentre sull’altro rispondono in inglese e olandese. I numeri di telefono dell’assistenza sono +390694801507 (lingua italiana) e +31202613072 (lingua inglese e olandese).

Chi vuole ottenere delle risposte rapide per delle problematiche specifiche può anche accedere alla FAQ dedicata del broker, dove è possibile trovare tutte le risposte date alle principali domande poste da altri utenti. In questo modo sarà possibile risolvere eventuali problemi senza contattare l’assistenza telefonica o via email.

Al momento in cui scriviamo non è possibile beneficiare del servizio di assistenza via WhatsApp o tramite live chat.

Investire su Degiro: i prodotti finanziari

Su Degiro è possibile investire su una grande quantità di prodotti finanziari, molti dei quali sbloccabili solo con i conti più avanzati e citati in precedenza (ossia Trader e Day Trader). In ogni caso è possibile iniziare a investire su titoli molto semplici o su titoli a bassa volatilità anche con gli account più semplici (Basic ed Active), poiché la piattaforma filtra automaticamente i prodotti da visualizzare in base al tipo di conto che l’utente decide di attivare.

ETF

Con questo broker è possibile investire nei principali fondi ETF (exchange-traded funds) a livello mondiale e continentale, con oltre 4000 strumenti finanziari disponibili; così tanti strumenti rendono Degiro uno dei migliori a livello europeo per trattare i panieri ETF, con una diversificazione dell’offerta senza eguali. All’interno del broker è presente anche una speciale selezione di 200 fondi negoziabili senza il pagamento di commissioni.

Futures

Chi vuole investire sull’andamento dei prezzi delle materie prime può puntare su oltre 1000 prodotti derivati. Questo tipo di strumento finanziario è molto apprezzato dai professionisti del trading, visto che piazzare la chiamata giusta e chiudere la posizione in determinate situazioni permette di incrementare notevolmente i propri profitti. A tal proposito, conviene tenere sempre a portata di mano la sezione news, grazie alla quale è possibile ottenere informazioni molto precise sui derivati.

Azioni e obbligazioni

Il mercato principale di Degiro è senza ombra di dubbio il mercato azionario e il mercato delle obbligazioni. Grazie all’accesso a oltre 30 borse è possibile acquistare azioni in vendita delle maggiori aziende a livello mondiale, oltre a poter contrattare le azioni delle nuove aziende che decidono di aprirsi alla borsa valori. Le commissioni applicate sono piuttosto basse, rendendo quindi l’acquisto di titoli estremamente convenienti rispetto ad altri broker simili.

Bitcoin e criptovalute

Anche se su questo broker non è possibile acquistare direttamente criptovaluta, possiamo comunque investire sull’andamento del valore con i tracker, scegliendo i prodotti noti come exchange-traded funds (ETF) e exchange-traded notes (ETN).

Il funzionamento è diverso dai CFD che molti altri broker e trader offrono sulle criptovalute, ma chi vuole inserire anche le criptovalute nel proprio portafoglio di investimenti può farlo tramite gli ETF.

Altri prodotti

Tra gli altri prodotti su cui possiamo investire dalla piattaforma di Degiro troviamo:

opzioni , un tipo di derivato che dà all’acquirente del contratto la possibilità di acquistare o vendere l’attività sottostante, a seconda che si tratti di una call o di una put.

, un tipo di derivato che dà all’acquirente del contratto la possibilità di acquistare o vendere l’attività sottostante, a seconda che si tratti di una call o di una put. fondi di investimento, gestiti da Aberdeen standard, BNP Paribas, Blackrock, Fidelity, Goldman Sachs, Kempen, NN (precedentemente ING investment funds) e SNS investment funds.

La presenza di questi due prodotti rende la piattaforma del broker davvero completa, dato che è possibile investire anche su strumenti generalmente destinati ai grandi investitori o ai professionisti e difficilmente accessibili al grande pubblico.

Degiro commissioni (fee): i costi della piattaforma

Molti utenti giungono sulla pagina di Degiro attirate dalle promesse sulle commissioni basse. Queste promesse non sono illusorie, ma rappresentano uno dei punti di forza di questo broker, che fornisce commissioni fisse per azioni, obbligazioni, ETF, opzioni, futures e altri strumenti finanziari.

Queste commissioni si applicano indipendentemente dal numero di operazioni che si effettuano sul sito: che si faccia una sola operazione all’anno so 1.000 al mese, ci saranno sempre le stesse tariffe. Per capire meglio quanto sono basse le commissioni, è possibile leggere i seguenti esempi, che illustrano bene la struttura commissariale operata dal broker:

sul mercato Italia è possibile comprare azioni al costo minimo di 50 centesimi di euro, con una maggiorazione per ogni azione negoziata pari allo +0,05%

sul mercato Stati Uniti è possibile comprare azioni al costo minimo di 50 centesimi di euro, con una maggiorazione per ogni azione negoziata pari a +0,004$ (convertiti in euro al tasso attuale)

sul mercato del Regno Unito è possibile comprare azioni al costo minimo di 4 €, con una maggiorazione per ogni azione negoziata pari allo +0,05%.

Non dimentichiamo che disponibili circa 200 ETF negoziabili senza nessuna commissione, l’ideale per chi inizia a investire e cerca subito dei buoni panieri dove piazzare i soldi del primo deposito.

Dichiarazione dei redditi: il regime fiscale su Degiro

Degiro non può agire come sostituto d’imposta, non avendo sede in Italia, ma questo non deve scoraggiare chi compila la dichiarazione dei redditi: Degiro offre infatti ai suoi clienti un servizio di rendicontazione fiscale realizzato da uno studio di commercialisti in Italia.

Grazie a questa rendicontazione avremo il calcolo dei redditi derivanti dall’attività di trading e un fac-simile già compilato del modello redditi, così da poterlo utilizzare come base per la dichiarazione o come modello da inserire all’interno della dichiarazione (possiamo anche limitarci a girare la rendicontazione al commercialista di fiducia).

Questo interessante servizio viene offerto gratuitamente a tutti i clienti e vi permetterà di provvedere senza problemi alla corretta dichiarazione dei redditi sulle attività di trading (che molto spesso finiscono per mettere in crisi chi non è abituato a gestire redditi non provenienti dal lavoro dipendente o dal lavoro autonomo).

Formazione su Degiro: l’accademia degli investitori

Come molti altri broker operandi nel settore, Degiro offre una vera e propria accademia degli investitori, dove è possibile trovare video sui fondamenti dell’investimento. In questo modo è quindi possibile apprendere alcuni concetti cruciali per intraprendere correttamente il viaggio nel mondo dell’investimento.

L’accademia è suddivisa in 10 corsi completi sul trading e sugli investimenti in generale: si parte dall’ABC dei prodotti finanziari complessi passando per le analisi dell’andamento del titolo, con particolare enfasi sui corsi che mostrano come scegliere la prima azione, i tipi di ordine presenti sulla piattaforma e come investire correttamente in base al piano che si desidera seguire.

Chi non ha mai investito prima dovrebbe seguire i corsi presenti nell’accademia prima di addentrarsi nella piattaforma, anche perché non è possibile utilizzare un account demo gratuito.

Opinioni su Degiro

Dalle recensioni lasciate sul web dagli utenti che si sono affidati a Degiro emerge l’apprezzamento per la semplicità della piattaforma, la rendicontazione fiscale fornita direttamente dal broker (utilissima in sede di dichiarazione dei redditi), l’accessibilità dovuta all’assenza di costi per i prelievi e depositi, la presenza di strumenti finanziari avanzati (generalmente destinati ai professionisti), i materiali formativi dedicati ai nuovi investitori, un servizio d’assistenza di prim’ordine e la presenza di autorizzazioni certificate a livello europeo, che aumentano significativamente la fiducia da parte degli investitori occasionali o degli investitori molto attenti a un aspetto cruciale come quello della sicurezza.

L’assenza di un conto demo gratuito (che potrebbe essere considerato un punto di debolezza) non deve affatto farvi impensierire: visti i limiti molto bassi per i depositi è possibile investire anche somme molto contenute per testare il servizio e, sfruttando il conto Basic, possiamo prendere confidenza con il sito e i suoi strumenti finanziari accedendo solo a una piccola selezione di strumenti finanziari, diminuendo sensibilmente il rischio.

Considerazioni conclusive

Degiro può essere considerato il miglior sito dove iniziare a investire in ETF e in azioni, dati anche i costi di commissione molto bassi e la possibilità di accedere a una selezione di prodotti finanziari disponibili senza alcuna commissione.

La semplicità della piattaforma web e la praticità delle app fornite per i dispositivi mobile vi permetteranno di investire in totale sicurezza in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi giorno, anche quando siamo lontani dal computer.

Se non sapete a quale broker affidarvi per muovere i primi passi in questo mondo e iniziare a investire in azioni, obbligazioni, ETF, futures e molti altri prodotti vi consigliamo caldamente di farlo provando Degiro, che non presenta nemmeno dei costi di mantenimento del conto attivo (pratica molto comune nei broker concorrenti e spesso sufficiente ad allontanare gli investitori occasionali).

Domande frequenti su Degiro Degiro è sicuro? Il broker Degiro offre una piattaforma sicura su cui operare i propri investimenti grazie ai sistemi di sicurezza applicati sulla pagina web e sull’app e alle certificazioni di cui si è dotata per poter operare sul mercato europeo. Degiro è autorizzata dalla Consob? Sì. Questo broker dispone di un’autorizzazione della CONSOB con numero 13005353. Grazie a essa può operare sul territorio italiano e fornisce ai clienti la garanzia che tutti i servizi offerti dalla piattaforma siano regolamentati e in grado di soddisfare gli standard di sicurezza richiesti per operare nel settore. Le commissioni Degiro sono convenienti? Attualmente le commissioni di Degiro sono le più convenienti in assoluto nel panorama dei broker. Possiamo quindi investire in azioni, obbligazioni, ETF e molto altro pagando una somma decisamente inferiore rispetto a qualsiasi altro broker, ottenendo allo stesso tempo un servizio di qualità elevata su tutti i fronti. Meglio Degiro o Interactive Broker? Confrontando i due broker è possibile notare fin da subito che Degiro applica commissioni più basse, offre un servizio clienti superiore e presenta uno strumento di rendicontazione fiscale estremamente interessante (assente in Interactive Broker, dove è necessario effettuare personalmente la rendicontazione). Meglio Degiro o Directa? Confrontando il broker con Directa possiamo affermare che Degiro è superiore in termini di facilità d’uso, gestione fiscale, costi di commissione e prodotti finanziari offerti, rappresentando quindi la prima scelta per qualsiasi investitore. Degiro opera in regime amministrato? Come già accennato nella guida, Degiro applica il regime dichiarativo, così come avviene con tutti i broker senza sede in Italia. Anche se questo regime spesso mette in difficoltà gli investitori, con Degiro è possibile beneficare dell’innovativo servizio di rendicontazione fiscale, redatto da uno studio di commercialisti italiani. Compilare quindi la dichiarazione dei redditi non sarà mai più un problema.

