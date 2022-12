Deposita i risparmi prima di Natale sul conto ING, l’interesse adesso è più alto

Depositare i risparmi sul conto ING prima di Natale conviene per via del tasso di interesse base più alto, che a partire da aprile passerà dallo 0,001% allo 0,50% lordo.

Inoltre, chiunque verserà nuove somme sul conto Arancio entro il 31 gennaio 2023, otterrà il 3% di tasso di interesse per 3 mesi (dall’1 febbraio al 30 aprile).

E l’importo minimo da versare? Non è previsto, in quanto si parte da 1 euro fino a un massimo di 100.000 euro.

Conto ING per i nuovi clienti: ecco l’offerta

Il conto ING per i nuovi clienti propone un’offerta a cui è difficile rinunciare. Questa offerta, valida fino al 31 dicembre 2022, prevede un tasso di interesse lordo del 2,5% per le somme che verranno vincolate per 12 mesi.

Come accedere a questa offerta? È necessario aprire in questa pagina il Conto Corrente Arancio entro la fine del 2022 e attivare il conto deposito Arancio.

Si tratta di un conto corrente totalmente digital a canone zero e che offre la possibilità di richiedere la Carta di Credito MasterCard Gold, da attivare sempre entro il 31/12/2022.

Il canone è a 0 euro il primo anno e resterà tale se, al termine del periodo, tutti i mesi sono stati spesi almeno 500 euro. In alternativa, si pagheranno 2 euro al mese.

Quindi, riepilogando, è necessario aprire prima il Conto Corrente Arancio entro il 31 dicembre 2022 e attivarlo entro il 17 gennaio 2023.

Successivamente, si possono depositare le somme di denaro sul conto deposito Arancio a tasso speciale sempre entro il 17 gennaio 2022.

Il tasso speciale si può ottenere soltanto se entrambi i conti sono intestati alla medesima persona.

Conto Arancio consente ai clienti la massima flessibilità, poiché è possibile svincolare le somme depositate in qualsiasi momento senza costi, ma dovranno rinunciare agli interessi maturati.

Come abbiamo visto, questo conto deposito è una valida alternativa per impiegare la propria liquidità e che offre un tasso di interesse molto interessante.

