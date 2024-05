Digitale Terrestre: si spegne la trasmissione di un canale famoso

La televisione italiana si sta aggiornando costantemente portando novità interessanti agli utenti che beneficiano di una programmazione gratuita spesso di qualità. Dopo avervi annunciato l’arrivo di due nuovi canali sul digitale terrestre, la piattaforma ha deciso di spegnere un canale famoso. Quindi se c’è chi arriva, aumentando così la proposta di intrattenimento, c’è chi se ne va lasciando uno spazio vuoto.

Questo è il caso del canale RTI Calabria, molto seguito e famoso a livello locale sul Mux Locale 1 in Calabria. Abbandona il numero 14 del telecomando, lasciando così i telespettatori che lo seguivano a bocca aperta e un po’ amareggiati. Attualmente, una volta effettuata la sintonizzazione, al suo posto non c’è ancora nessun canale nuovo o storico. Molti si chiedono il perché.

Secondo alcune voci la motivazione potrebbe risiedere nelle difficoltà di trasmissione e i costi elevati che la nuova piattaforma digitale terrestre sta imponendo a chi vuole occupare un posto. Precisiamo che queste sono solo alcune presupposizioni che non trovano conferma in alcun comunicato stampa ufficiale. La cosa certa, invece, è che RTI Calabria trasmetteva in qualità standard.

Digitale Terrestre: altri piccoli aggiornamenti

Addio quindi a un altro canale TV che si accoda a tanti altri che hanno spento la loro trasmissione una volta sopraggiunto il nuovo digitale terrestre. Per aggiornare il tuo televisore o decoder ti consigliamo di avviare una ricerca automatica dei canali se non sono provvisti di risintonizzazione automatica. In questo modo forzi la nuova lista LCN a disposizione locale e nazionale.

Oltre a questa novità ce n’è anche un’altra più piccola e che ha sicuramente minore portata rispetto all’addio di un canale. Nello stesso Mux Locale 1 in Calabria, alcuni aggiornamenti hanno modificato l’identificativo di Tele A1 Corigliano in Tele A1. La trasmissione del canale continua ad avvenire con tecnologia MPEG-4 H-264 e in definizione standard.