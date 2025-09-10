 Dimentica i rincari: con ENGIE energia 100% verde a prezzo fisso
Con Energia PuntoFisso blocchi i prezzi di luce e gas per 24 mesi. Opzione monoraria o a fasce, energia 100% verde, gestione digitale e attivazione veloce.
Non solo risparmio, ma anche responsabilità. Energia PuntoFisso ti permette di bloccare il prezzo per 24 mesi e di scegliere energia 100% verde senza costi aggiuntivi. ENGIE propone una soluzione semplice e affidabile, ideale per chi cerca stabilità e sostenibilità nelle proprie forniture energetiche. L’offerta è attivabile fino al 10 settembre 2025.

Risparmia su luce e gas con Engie

Prezzi fissi e trasparenti per luce e gas

Chi sceglie Energia PuntoFisso può optare per la luce monoraria a 0,1097 €/kWh oppure per la versione a fasce, con prezzi differenziati in base agli orari:

  • F1 (ore diurne feriali): 0,1114 €/kWh

  • F2 (ore serali e sabato): 0,1186 €/kWh

  • F3 (notti e festivi): 0,1012 €/kWh
    Per il gas, il prezzo è fissato a 0,43 €/Smc + 0,00795 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 72 € all’anno per ciascuna fornitura.

Energia verde e servizi digitali

Con Energia PuntoFisso, la tua casa sarà alimentata da elettricità 100% rinnovabile senza costi extra. Le bollette arrivano online, i pagamenti sono gestiti con addebito diretto e, grazie all’app ENGIE Italia, puoi monitorare i consumi fino a due anni, analizzare le tue abitudini e intervenire per ridurre gli sprechi.

I vantaggi di Energia PuntoFisso

ENGIE arricchisce la sua offerta con servizi pensati per rendere la gestione ancora più comoda:

  • Energia verde inclusa: elettricità 100% da fonti rinnovabili, senza costi aggiuntivi.

  • Digitale e smart: bolletta online e pagamento diretto su conto corrente.

  • App ENGIE Italia: monitora i consumi, gestisci le bollette e contatta l’assistenza senza attese.

  • Servizio clienti premiato: 9 clienti su 10 soddisfatti, con riconoscimenti da ITQF e Consumerismo.

  • Monitoraggio intelligente: storico consumi fino a 2 anni e analisi per ridurre gli sprechi.

Attivazione facile in 4 passi

Attivare Energia PuntoFisso è semplice e completamente digitale. Ti basta scegliere se attivare luce, gas o entrambe le forniture, confermare la richiesta tramite e-mail e il gioco è fatto. Sarà ENGIE ad avvisare il tuo attuale fornitore, garantendo il passaggio senza interruzioni e senza alcun pensiero da parte tua. Per conoscere l’offerta completa di Energia PuntoFisso clicca qui.

Pubblicato il 10 set 2025

Lucrezia Cerbara
10 set 2025
