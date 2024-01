Diventa titolare di un conto Crédit Agricole e ricevi fino a 150€ in buoni Amazon

Crédit Agricole offre l’opportunità di aprire un conto a canone zero fino al 29 febbraio, con un servizio personalizzato e una serie di vantaggi esclusivi, tra cui la possibilità di ottenere fino a 150€ in buoni Amazon sottoscrivendo la Carta Debit Visa.

Attiva online Conto Crédit Agricole

Conto a canone zero e consulente personale

In aggiunta al canone zero, Crédit Agricole promette un servizio personalizzato con un consulente dedicato per ciascun cliente. Questo consulente aiuterà non solo nella gestione del nuovo conto, ma si occuperà anche della chiusura del vecchio conto corrente, semplificando enormemente il processo di transizione per i nuovi clienti.

Buoni Amazon e Carta Visa Debit senza canone per due anni

La carta di debito Visa offerta da Crédit Agricole, a canone zero per due anni, può essere utilizzata per pagamenti online e in negozi in tutto il mondo. Incorpora funzionalità avanzate di sicurezza, tra cui la possibilità di “mettere in pausa” la carta e bloccarla con un clic in caso di furto o smarrimento. Inoltre, la gestione della carta è possibile direttamente dall’app.

Inoltre, i nuovi clienti che apriranno il conto online entro il 29/02 e sottoscriveranno la Carta Debit Visa possono ricevere fino a 150€ in buoni regalo Amazon.it. Questi buoni sono suddivisi in 50€ all’apertura del conto e con la prima transazione effettuata con la carta Visa, e fino a 100€ aggiuntivi in base all’utilizzo della carta.

App Mobile innovativa

L’app mobile di Crédit Agricole è stata progettata per offrire massima comodità e sicurezza. Permette di fissare appuntamenti con il consulente dedicato, richiedere prodotti e quotazioni, ricevere notifiche istantanee sui movimenti del conto, e pagare in tempo reale senza conoscere l’IBAN del destinatario.

Interessi competitivi

Crédit Agricole offre anche conto deposito che presenta un tasso di interesse del 4% annuo lordo per i primi 9 mesi, a condizione che il conto venga aperto entro il 31 gennaio.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.