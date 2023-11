Diventare milionari in criptovalute divertendosi? Scopri NuggetRush

Il settore delle criptovalute ha creato più milionari di qualsiasi altro. NuggetRush (NUGX) è un progetto innovativo che possiede le chiavi per trasformare i suoi giocatori in milionari.

Il gioco consente di costruire e scambiare avatar personalizzati sul marketplace NuggetRush. Sulla piattaforma NuggetRush sono nascosti anche NFT rari, come le RUSHGEMS, che si possono estrarre. Inoltre, queste rappresentano oro vero. I giocatori possono scambiare l’oro o richiederne la consegna a domicilio.

Per chi ama fare soldi divertendosi, NUGX è un ottimo token. Scaviamo in profondità per comprendere i fondamenti del progetto e cosa rende NUGX la migliore criptovaluta da acquistare.

Analisi di NuggetRush: come rivoluziona la GameFi

NuggetRush è un nuovo gioco basato sulla blockchain e costruito sulla rete Ethereum. Il modello di proprietà del gioco NuggetRush è guidato dalla community.

NuggetRush promuove la responsabilità sociale. Una parte delle ricompense e dei guadagni della piattaforma viene donata ai minatori artigianali dei paesi sottosviluppati. In questo modo, aiuta i minatori del mondo reale che non dispongono di attrezzature e strutture tecniche adeguate per estrarre beni in modo sicuro. Per questo motivo, gli analisti di criptovalute lo definiscono uno dei migliori progetti DeFi.

In qualità di giocatore, è possibile costruire strutture minerarie con l’aiuto di esperti minerari o di altri giocatori. Inoltre, è possibile utilizzare le strutture minerarie per estrarre minerali e altri metalli preziosi che rappresentano beni reali.

Inoltre, è possibile mettere in staking i minerali estratti, gli NFT e altri asset su NuggetRush per guadagnare un elevato APY sulla piattaforma. Il marketplace permette di scambiare tutti questi asset e le ricompense guadagnate sulla piattaforma.

Il round 1 di prevendita del token NUGX si sta svolgendo in questo momento al prezzo di 0,010 $ per token. A causa dell’intensa domanda, quando il round 1 si concluderà, il token NUGX salirà a 0,012 $ per il round 2 di prevendita. Inoltre, il prezzo target del token alla fine della prevendita, quando tutti i round saranno conclusi, è di 0,020 $ per token.

NUGX ha gli elementi giusti per diventare milionari in criptovalute?

NUGX è il token nativo della piattaforma NuggetRush. Può essere utilizzato per effettuare acquisti nel gioco e scambi sulla piattaforma. Al fine di stabilire la fiducia e mantenere la completa trasparenza, NuggetRush ha reso pubblico l’indirizzo del token NUGX.

Il token NUGX è costruito sulla rete Ethereum, con un’offerta totale fissata a 500.000.000 di NUGX. La piattaforma e il token NUGX sono controllati da SolidProof e il rapporto di revisione è disponibile pubblicamente.

A questo prezzo, i primi investitori del round 1 di NUGX otterranno un ROI del 100%. Il ritorno sull’investimento avviene prima che il token sia quotato sui principali exchange di criptovalute. Questo ROI si aggiunge a quello che si può guadagnare giocando con gli NFT, ottenendo i minerali e trovando gli NFT rari. Questo aspetto del progetto rende NUGX uno dei migliori altcoin sul mercato in questo momento.

