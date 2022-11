Dividere le spese non è mai stato così facile: prova conto Circle

Cene, regali, costi in generale: quante volte ci è capitato di dover dividere una spesa con qualcuno? Spesso si tratta di occorrenze occasionali, ma in alcuni casi dividere e monitorare spese condivise è all’ordine del mese. Accade, ad esempio, tra coinquilini. Se sei alla ricerca di una soluzione flessibile, evoluta e 100% digitale, non puoi non provare conto Circle: l’ultima novità in casa Banca Sella, una delle più innovative soluzioni di home banking premiata nel 2021 come miglior conto corrente multicanale in Italia.

Circle è il nuovo conto studiato proprio per gestire il denaro in famiglia, tra amici o coinquilini. Costruisci il tuo network di conti connessi, dividi e monitora le spese condivise o risparmia insieme a chi vuoi tu a un prezzo mensile vantaggioso.

Quali sono i vantaggi di conto Circle?

Conto Circle è flessibile: connettiti con chi vuoi, in base alle tue necessità. Amici, partner, coinquilini, familiari. È evoluto, poiché hai tutte le funzionalità di un conto corrente a cui si aggiungono soluzioni avanzate per gestire in semplicità le finanze condivise nel tuo network.

Il tutto, naturalmente, digitale al 100%. Con Statistiche+ hai una vista completa delle entrate e delle uscite di tutto il tuo network e per singola persona. Puoi personalizzare i singoli movimenti, indicando le persone coinvolte nella spesa: perfetto per il pagamento di un affitto di un regalo di compleanno. È possibile anche scambiare istantaneamente denaro con altri conti. Basta selezionare la persona direttamente dalla rubrica del telefono e il trasferimento sarà immediato. Veloce, ovunque tu sia.

Una volta sottoscritto il tuo conto Circle, per cominciare hai subito a disposizione:

due conti correnti Start a canone gratuito per il primo anno

per il primo anno infiniti Sella Junior per i più giovani dai 12 ai 17 anni, a canone gratuito per sempre

Non avrai nessuna spesa di apertura del tuo conto online, mentre il canone di tenuta del conto (addebitato trimestralmente) è pari a 8 euro al mese. Tuttavia, se scegli di aprire il tuo conto Sella attraverso questo link, per i primi tre mesi il prezzo sarà ridotto a soli 5 euro al mese. Ecco cosa include il conto Circle:

Illimitati e gratuiti : prelievi da ATM Sella e da altre banche in area Euro, bonifici istantanei, bonifici online in Italia e Paesi SEE

: prelievi da ATM Sella e da altre banche in area Euro, bonifici istantanei, bonifici online in Italia e Paesi SEE Carta di debito e carta prepagata gratuite per ogni intestatario del conto

Funzionalità: salvadanaio digitale, statistiche per il monitoraggio delle spese, statistiche+ per finanze condivise, invio denaro per scambiare soldi all’istante, aggregatore conti di altre banche, collegare altri clienti Sella al conto grazie all’apposita opzione

Altri prodotti: copertura assicurativa da rischi informatici, Sella Junior per gli under 18 (illimitati e gratuiti), 2 conti Start a canone gratuito il primo anno

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.