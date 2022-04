Dogecoin finalizza la prima transazione tramite onde radio

Da sempre le criptovalute hanno sbandierato i vessilli dell’indipendenza. Banche, istituzioni governative, politica non sono contemplate nella rete della criptosfera, tranne internet. La connessione alla rete, invece, è una cosa alla quale il settore crittografico sembrava non poterne fare a meno fino a quando Dogecoin ha stabilito un primato.

Infatti, secondo quanto dichiarato dallo sviluppatore di Dogecoin, Michi Lumin, è stato possibile effettuare la prima transazione senza l’utilizzo di una connessione internet. Attraverso un protocollo chiamato “Radio Doge” i tecnici sono riusciti a trasferire DOGE utilizzando le onde radio.

Si tratta di un’importantissima innovazione per il mondo delle criptovalute. Questa scoperta, infatti, permetterà l’accesso a Dogecoin da parte di quelle persone che sono al di fuori della portata di una connessione internet.

Dogecoin inviati per la prima volta tramite onde radio. Non si tratta di un sogno, ma di un caso constatato. Infatti, proprio Michi Lumin ha rivelato che il 22 aprile 2022 è stato possibile trasferire DOGE senza internet:

hi. i sleepy again, so no talk big, but just did this, sending 4.2069 dogecoin (from BudZ heh) 100 miles (with @tjstebbing and @KBluezr listening on a receiver 810 miles away), using just libdogecoin, radio, and ultimately relayed to the mainnet on the other end via starlink. pic.twitter.com/Pn6aHFamuM

— Michi Lumin (@michilumin) April 22, 2022