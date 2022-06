Dogecoin moneta legale in California: nuovo concorrente di Bitcoin

Qualcuno sta mettendo gli occhi anche su Dogecoin oltre a Elon Musk. Il candidato al Senato degli Stati Uniti, Timothy Ursich, ha fatto una promessa che sta catturando l’attenzione del mondo crittografico e degli investitori in criptovalute.

In pratica, vorrebbe rendere Dogecoin moneta legale in California. Un obiettivo che lo avvicina parecchio a chi, non molto tempo fa, ha fatto lo stesso con la regina delle criptovalute. Stiamo parlando di El Salvador e della più recente Repubblica Centrafricana che ha dato corso legale a Bitcoin.

L’entusiasmo di Ursich sta facendo bene al mercato crittografico che cerca in queste settimane di rialzarsi da un importante sell off che ha creato qualche ferita tra i trader. Nondimeno, non ci sono ancora certezze dato che si tratta di una promessa e lui di un candidato al Senato.

Nella scala temporale, Dogecoin potrebbe diventare moneta legale dopo Bitcoin. Si tratterebbe di un traguardo importante per il meme più amato da Elon Musk. Una notizia che sicuramente farà piacere a quest’ultimo che cerca ogni occasione per parlare del suo asset digitale preferito.

Ad aver rivelato questa possibilità, come dicevamo prima, è stato il candidato al Senato Timothy Ursich che ha inserito Dogecoin tra le sue promesse future per la California. Si tratta di un uomo fortemente entusiasta nei confronti delle criptovalute. Infatti, in un suo recente tweet ha pubblicato:

Invito Billy Markus ed Elon Musk a sostenere la mia campagna al Senato degli Stati Uniti qui in California. Come accennato qualche settimana fa, se eletto il 7 giugno, redigerò un disegno di legge proponendo di rendere Dogecoin una valuta a corso legale. Spingerò per l’adozione di massa attraverso l’utilità universale delle criptovalute.

I call on @BillyM2k and @elonmusk for support of my US Senate campaign here in California.

As mentioned weeks ago, if voted in/elected on June 7th, I will draft a bill proposing #Dogecoin as Legal Tender. I will push for mass adoption via the universal utility of #cryptocurrency

— Dr. Timothy Ursich Jr for US Senate (@Ursich4SenateCA) June 2, 2022