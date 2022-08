Dogecoin è pronto per la rivoluzione: perché acquistare la crypto

La quotazione dei principali asset digitali gode anche di ciò che la community degli sviluppatori annuncia e realizza in termini di tecnologia e opzioni. Ed è ciò che sta succedendo da un anno a questa parte a Dogecoin.

Infatti, questa criptovaluta, dal 2021 ha iniziato a registrare un aumento importante. Tanto che nel giro di alcuni mesi il suo prezzo è cresciuto enormemente. Il motivo di questo salto verso l’alto? Una serie di upgrade e integrazioni relativi alla crypto.

Ma ciò che sta davvero entusiasmando la criptosfera e che fa prevedere una vera e propria rivoluzione è l’annuncio che Michi Lumin, sviluppatore del progetto Dogecoin, ha rivelato il 5 agosto scorso. Si tratta di una novità che avvicinerà, molto probabilmente, gli sviluppatori alla criptovaluta:

Quindi, dopo diversi mesi, molto in ritardo, molte notti insonni e un falso lancio, LibDogecoin v0.1 è ora pronto per giocare.

Quindi, dopo diversi mesi, molto in ritardo, molte notti insonni e un falso lancio, LibDogecoin v0.1 è ora pronto per giocare.

Dogecoin: è finalmente pronto LibDogecoin v0.1

LibDogecoin v0.1 è uno strumento rilasciato dalla Dogecoin Foundation per gli sviluppatori. L’obiettivo è quello di fornire un supporto di facile utilizzo che permetta agli sviluppatori di integrare la criptovaluta nei loro sistemi. Ma cos’è LibDogecoin? La sua definizione è stata pubblicata sulla pagina ufficiale della fondazione:

LibDogecoin è una libreria C per consentire l’integrazione diretta di Dogecoin in molte piattaforme diverse in modo leggero, senza che gli sviluppatori debbano procurarsi una profonda esperienza blockchain.

La sua caratteristica rivoluzionaria risiede quindi nella semplicità di utilizzo e sviluppo. Infatti, sempre in una nota della fondazione, è stato bene espresso il concetto spiegando nei dettagli la praticità di questo nuovo strumento:

LibDogecoin sarà un’implementazione completa dei Protocolli Dogecoin, come libreria C (e serie di collegamenti a linguaggi popolari) che consentirà a chiunque di costruire un prodotto conforme a Dogecoin, senza doversi preoccupare delle specifiche più profonde e complicate delle funzioni crittografiche.

LibDogecoin è qui per rendere lo sviluppo di criptovalute semplice, pulito e divertente!

