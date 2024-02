Dynamica Retail: cessione del quinto con fondi in 48 ore

La cessione del quinto non è stata mai così veloce con Dynamica Retail. Hai la risposta in 24 ore e i fondi disponibili già 48 ore dopo la firma. Un servizio che sta davvero rivoluzionando questo settore e scelto da chi ha bisogno di liquidità in modo rapido, trasparente e completamente online.

Come funziona il servizio di Dynamica Retail

La cessione del quinto prevende delle trattenute dirette dallo stipendio o dalla pensione, ma limitata a un quinto dell’importo netto. Per questo la modalità di rimborso è facile e sicura, il che la rende una delle opzioni di finanziamento più utilizzate.

Dynamica Retail ha semplificato al massimo il processo di richiesta, rendendolo veloce, intuitivo e completamente digitale. Che tu sia un pensionato o un dipendente (statale, pubblico, parapubblico o di azienda privata con più di 16 dipendenti), ti basta compilare un breve form online con i tuoi dati personali e lavorativi.

Potrai poi personalizzare l’importo della rata e la durata del prestito, fino a un massimo di 10 anni, avendo immediatamente una visione chiara e trasparente di interessi e importo totale dovuto, senza sorprese.

Uno degli aspetti più apprezzati di Dynamica Retail è la sua politica di trasparenza totale: nessuna spesa di bollo, istruttoria, provvigioni di intermediazione o spese per l’invio di comunicazioni periodiche. Tutto è chiaro fin dall’inizio, per una gestione del prestito senza stress.

Come detto si può fare tutto online, ma se preferisci un contatto diretto o hai bisogno di consulenza, Dynamica Retail mette a disposizione i suoi consulenti, per un supporto personalizzato.

Per questi motivi, se sei alla ricerca di un partner finanziario affidabile e innovativo, visita ora il sito ufficiale di Dybamica Retail e richiedi maggiori informazioni. Ti ricordiamo che puoi fare tutto online senza alcun costo aggiuntivo.