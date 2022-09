Elezioni 25 settembre: gli sticker Io Voto di Meta

Mancano ormai pochi giorni alle Elezioni Politiche del 25 settembre. L’appuntamento vedrà gli italiani chiamati alle urne per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Nei seggi si voterà domenica, dalle ore 7:00 alle 23:00. Al fine di promuovere la partecipazione al processo democratico, il gruppo Meta lancia oggi gli sticker Io Voto: si tratta di uno strumento in più, potenzialmente molto utile per veicolare un messaggio fondamentale, nell’era in cui l’informazione transita anche (e talvolta esclusivamente) dalle bacheche dei social network.

Alle urne con lo sticker: per le elezioni, Io Voto

Sono tre in totale, tutti riportanti lo stesso identico slogan, ma caratterizzati da forme ed elementi graficamente nonché cromaticamente diversi. Di seguito è possibile leggere le parole di Olimpia Zagnoli, che li ha disegnati, contenute nel comunicato stampa giunto in redazione.

Ho contribuito a questo progetto nel tentativo di ricordare a tutti l’importanza del voto. L’ho fatto usando la forma che mi riesce meglio: il disegno. Le immagini che ho scelto sono vivaci e colorate e rappresentano un segno di speranza per il futuro.

Non si tratta dell’unica iniziativa messa in campo da Meta (hai la possibilità di investire sulle azioni del gruppo con eToro) in vista della giornata elettorale di domenica, fondamentale per il futuro del Paese. I social network controllati dal gruppo invieranno promemoria informativi a ridosso della scadenza, così da indirizzare gli utenti verso il sito ufficiale del Ministero dove potranno trovare e consultare tutte le informazioni e gli aggiornamenti pubblicati in tempo reale. È stata inoltre attivata una collaborazione con le istituzioni competenti e con fact-checker indipendenti per combattere la disinformazione. Ancora, grazie a un centro operativo virtuale appositamente allestito sarà possibile identificare potenziali minacce in tempo reale e prendere provvedimenti in tempi rapidi.

