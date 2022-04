Arriva Elitemobile il nuovo MVNO che integra anche le criptovalute

Elitemobile è il nuovo operatore telefonico virtuale fondato da Mario Colabufo. Il debutto di questo MVNO è stato annunciato, direttamente sul suo sito ufficiale, per il 16 maggio 2022 alle ore 9:00. La sua particolarità sarà quella di voler portare la blockchain nel mondo delle telecomunicazioni.

Infatti, Elitemobile integrerà anche le criptovalute. Il 4 marzo scorso, questa nuova società, ovvero la Elite Mobile, ha lanciato il suo token ufficiale $ELITE. A guidare questo progetto è stato lo stesso Colabufo, questa volta però insieme a Gianluca Vacchi, noto imprenditore, e Alessandro Del Piero, ex calciatore.

$ELITE è il token basato sulla rete Polygon, che è stato inaugurato a Dubai. Grazie a questa innovazione, il nuovo MVNO porterà nel mondo della telefonia i concetti social e di crittografica. Il progetto svilupperà quindi una nuova concezione di telefonia mobile dove le parole d’ordine, stando a quanto presentato, saranno qualità, velocità e innovazione.

Si tratta di un'ottima notizia per il mondo delle criptovalute in generale. Elitemobile rappresenta un MVNO che avrà conseguenze probabilmente rialziste per la quotazione di molti asset digitali.

Elitemobile porterà la blockchain nella telefonia mobile

Elitemobile, secondo quanto dichiarato in anteprima durante questi ultimi giorni, prima del suo debutto, dovrebbe costituire un’innovazione per la telefonia mobile italiana. Infatti, le intenzioni sono quelle di integrare offerte competitive a qualità nei servizi e criptovalute. Ecco come la società ha presentato il nuovo operatore mobile virtuale:

Elimobile è il primo social mobile operator in Italia. Unisce il mondo delle telecomunicazioni con quello dei social. Oltre a un’offerta distintiva nel prezzo, nei Giga, nella qualità e nella velocità, Elimobile dà accesso ad una social community ricca di contenuti esclusivi.

Elitemobile è pronta a portare la blockchain come elemento strutturale nel concetto stesso di telecomunicazioni.

Aspettiamo quindi nuovi sviluppi e aggiornamenti dell’ultimo minuto nella speranza che Elitemobile possa essere un MVNO rivoluzionario come si è annunciato. Potrebbe essere interessante iniziare a investire in criptovalute dato l’aumento di adozione nel mondo della telefonia, ora anche in Italia.

