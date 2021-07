Ellipal Titan hardware wallet: cos'è, come funziona, opinioni

In questa recensione su Ellipal Titan ti daremo alcune informazioni importanti su questo wallet di criptovalute. Anticipandoti però la caratteristica principale: che non funziona online, ma tramite QR code.

Cosa significa questo? Che opererai in completa sicurezza, proprio perché non necessita di connessione internet per funzionare, ma appunto tramite tecnologia QR code, sempre più usata in svariati campi di applicazione.

Se abbiamo già stuzzicato il tuo interesse, scopri il resto proseguendo questa recensione completa su Ellipal Titan.

Cos'è Ellipal Titan hardware wallet

Questo hardware punta ad offrire agli un wallet sicuro al 100 per 100, in quanto funziona senza connessione ad internet. Quindi, appartiene ai cosiddetti wallet freddi.

L'aspetto più interessante è la configurazione con airgap, oltre a poter impostare fino a 3 passaggi di verifica incluso un PIN alquanto lungo.

Ovviamente, per quanto l'hardware si proponga praticamente come inviolabile, alcuni accorgimenti restano però a discrezione del proprietario.

Occorre infatti custodire Ellipal Titan in un posto sicuro e occorre conservare la frase mnemonica (seed) scelta ovviamente in un posto ancora più sicuro. Proprio perché, se riescono a rubarse il wallet fisico, avranno comunque bisogno della chiave per entrarci ed utilizzarlo.

Viene pure fornito un kit di lettere per registrare in modo del tutto permanente e indelebile la frase mnemonica scelta e tenerla nella custodia metallica fornita.

Come funziona Ellipal Titan

Il device si presenta molto più robusto del suo predecessore in plastica: il Cold Wallet 2.0.

Il materiale con cui viene prodotto lo rende resistente sebbene sia rifinito in plastica nera con una lunetta in ardesia. Tuttavia, l'apparenza inganna perché sembra durevole nel tempo ed è anche facile da usare, visto che si può utilizzare con una sola mano.

Forse qualcuno può trovare scomodo il fatto che, complice il suo design airgapped e senza cavi, la ricarica richiede il collegamento di un piccolo connettore: un cavo USB di tipo C.

Qualche utente ha anche rilevato che il connettore può facilmente rimuoversi dal ricevitore. Ma si può ovviare a ciò appoggiando il dispositivo su un piano di lavoro, che rende la ricarica perfetta.

Come installare Ellipal Titan

Per prima cosa, occorre scansionare il codice QR sul proprio smartphone e si viene così indirizzati su Google Play Store per installare l’app Ellipal.

Dopodiché, il processo di installazione continua sul wallet, dove viene data la possibilità di selezionare un indirizzo BTC standard o Segwit e di abilitare una passphrase opzionale.

Il processo di creazione dell’account impiega circa 30 secondi prima che il mnemonico appaia sullo schermo. C’è un seed di 12 parole per impostazione predefinita, che può essere aumentato fino a 24 parole se lo si desidera.

Il vantaggio principale è che, fino a quando non invii o ricevi criptovalute all’indirizzo BTC che viene generato, il resto del mondo non avrà modo di sapere dell’esistenza della tua coppia di chiavi pubblica-privata.

Una volta scaricato il wallet sul proprio smartphone, occorre farli comunicare. Lo si fa scansionando due codici QR che verranno visualizzati sul wallet. Potrai passare da un codice all’altro facendo uno swipe sullo schermo.

Come inviare e ricevere criptovalute con Ellipal Titan

Se già possediamo criptovalute, ci basterà inviarle al wallet, che le conterrà dopo pochi minuti.

Tutte le transazioni in uscita dovranno essere firmate utilizzando il codice QR generato su Titan e quindi, successivamente, scansionato utilizzando l’app per dispositivi mobili.

L'intero procedimento può essere completato in meno di 20 secondi dopo aver inserito la password. Anche inviando di nuovo criptovalute sul nostro wallet.

Un grande vantaggio è quello di inviare piccole quantità di criptovalute praticamente a costo zero. Soprattutto quando si è in fase di testing del proprio nuovo wallet o quando si è alle prime armi con le criptovalute e occorre fare pratica.

Sistema operativo

Ellipal Titan gira sia su Android che su iOS, quindi è utilizzabile scaricando la app sia da Google Play store che da Apps store.

Criptovalute supportate

Quali sono le criptovalute supportate da Ellipal Titan? Eccole al momento della scrittura:

Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) XRP (XRP) Litecoin (LTC) Dash (DASH) Ethereum Classic(ETC) DigiByte (DGB) Bitcoin Cash (BCH) Tether (USDT) CyberMiles (CMT) Dogecoin (DOGE) Bitcoin Gold (BTG) Stellar (XLM) Bitcore (BTX) TRON (TRX) Decred (DCR) Firo (XZC) Groestlcoin (GRS) Bitcoin Diamond (BCD) Electra (ECA) SmartCash (SMART) Binance Coin (BNB) Cardano(ADA) PalletOne(PTN) Bitcoin SV (BSV) Waltonchain(WTC) Verge(XVG) High Performance Blockchain(HPB) Florijncoin(FLRN) Elastos(ELA) Zcash(ZEC) VeChain(VET) Cosmos(ATOM) Tezos(XTZ) Polkadot(DOT) THETA(THETA) Kusama(KSM) Bitcoin Cash ABC(BCHA)

Dato che le piattaforme aggiornano continuamente il loro elenco di criptovalute previste, ti consigliamo di dare sempre uno sguardo al sito ufficiale per restare aggiornato.

Del resto, il mondo delle criptovalute è in costante evoluzione e le piattaforme tendono a rimuovere quelle che hanno perso interesse e ad inserire i progetti in ascesa. Fermo restando che non dovrebbero soffermarsi alle vampate di prezzo del momento, ma alla solidità reale del progetto.

Ellipal Titan valute accettate

Queste invece le valute FIAT accettate dal wallet.

AUD

CAD

CHF

EUR

GBP

ILS

NOK

PLN

RUB

SEK

USD

ZAR

Dove comprarlo e costi

Dove è possibile comprare ? Sia sul sito ufficiale che su Amazon.

Sul sito ufficiale, ti basterà recarti nell'apposita sezione Sale, dove troverai tutti i vari prodotti legati al marchio. Il range di prezzo va da 49 a 259 dollari americani.

Su Amazon, la pagina viene indicata sullo stesso sito ufficiale, che rimanda ad Amazon Us. Tuttavia, al momento della scrittura il prodotto non è disponibile.

Su eBay il wallet Ellipal Titan è disponibile a circa 229 euro.

Ellipal Titan è affidabile?

Il prodotto, da un punto di vista Hardware, a dispetto dell'aspetto esteriore, è molto resistente nel tempo. Inoltre, è di facile utilizzo visto che può essere utilizzato con una sola mano.

Dà anche una certa sicurezza, essendo come detto un wallet freddo, che non si collega ad internet ma funziona mediante QR.

Per quanto riguarda il parere di chi lo utilizza, su Amazon, sebbene parliamo di circa solo 100 recensioni, il prodotto gode di un voto medio di 4.4.

Le recensioni da 5 stelle sono il 75%, da 4 stelle sono l'11%, da 3 stelle sono il 3%, mentre le più negative da 2 e 1 stella sono rispettivamente del 6 percento.

Nel caso in cui ELLIPAL viene rotta, smarrita o rubata, gli utenti possono recuperare rapidamente e facilmente il proprio account utilizzando i mnemonici su un nuovo portafoglio.

Nel caso in cui ELLIPAL interrompe tutto il suo supporto, l'account può essere recuperato con mnemonici su qualsiasi altro portafoglio che accetta il formato a 12 parole.

Il portafoglio hardware ELLIPAL può contenere da 5 a 10 account a seconda delle dimensioni di ciascun account. Un singolo account può contenere tutte le valute supportate da ELLIPAL. Pertanto, non è necessario creare un nuovo account per ogni moneta in tuo possesso.

Ellipal Titan è sicuro?

Ecco alcune caratteristiche che rendono sicuro ELLIPAL.

Air-gapped

Tieni lontani gli attacchi a distanza

Isolamento completo della rete celle frigorifere offline.

Costruito senza componenti o porte online.

Non può mai essere connesso a Internet.

Protezione assoluta contro gli attacchi remoti e online.

Le chiavi private memorizzate non toccheranno mai Internet.

Anti Smontaggio e Anti-manomissione

Protezione contro attacchi fisici e alla catena di approvvigionamento

Non può essere smontato senza lasciare gravi danni, prevenendo attacchi alla catena di approvvigionamento

Chip cancellerà tutti i dati quando rileva una violazione

IP65 polvere e hardware impermeabile.

Resistente agli urti e allo schiacciamento.

Fiducia senza fiducia

Controllo completo: firma ciò che vedi

Non devi fidarti di ELLIPAL o di nessuno, ma puoi fidarti del portafoglio freddo.

I codici QR di ELLIPAL sono in formato dati aperti. È pubblico, verificabile e offline.

Solo i codici QR vengono utilizzati per trasferire i dati dal portafoglio freddo, il formato del codice QR è controllato, verificabile e trasparente.

Puoi essere certo che le chiavi private non vengono mai trasmesse tramite il codice QR.

Supporta l'importazione di mnemonici e chiavi private da altri wallet, non è necessario fidarsi delle chiavi generate da ELLIPAL.

Funzionalità avanzate: supporto per passphrase

Facile da usare e impostare

Ampio touch screen per tutte le operazioni a colpo d'occhio.

Il backup e l'importazione dei mnemonici diventano più precisi e veloci.

Imposta password e passphrase complesse con una tastiera di sicurezza di grandi dimensioni.

Più account, più impostazioni di criptovaluta, spazio di archiviazione illimitato.

Vantaggi e svantaggi

Vediamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi di utilizzare Ellipal Titan.

Ellipal Titan vantaggi

Non serve un Pc per validare le transazioni Facile da usare, si può tenere in una mano e vanta schermo touchscreen Scaricando una app sullo smartphone si possono ottenere ulteriori funzioni Tante criptovalute previste

Ellipal Titan svantaggi

Sebbene sia maneggevole, è comunque grande come uno smartphone. E questo può scoraggiare quanti cercano piccoli hardware.

Giudizio conclusivo

In conclusione, possiamo dire che il wallet Ellipal Titan sia comunque un ottimo prodotto. Sicuro, maneggevole, con tante criptovalute disponibili.

Ovviamente, per quanto inviolabile, resta inteso che alcuni accorgimenti per renderlo completamente tale spettano all'utente finale.

Il fatto che i costi siano ridotti aiuta anche a capirlo meglio e a fare pratica se si è alle prime armi con le criptovalute.