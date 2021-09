Enel X Pay, così rinasce il cashback da 150 euro

Il mondo Fintech ha dimostrato eccezionale vivacità, creando opportunità di vario tipo in cui ora anche Enel ha investito con il proprio servizio Enel X Pay. Si tratta di un conto corrente digitale per la famiglia, gestibile completamente da app mobile, utile per gestire e scambiare denaro direttamente dal display del proprio smartphone. Il servizio porta con sé anche una promessa che gli italiani hanno già sentito in passato: 150 euro di cashback semestrali, fino ad un massimo di 300 euro l'anno, il che corrisponde di fatto entro questa cifra ad uno sconto del 10% su qualsiasi prodotto o servizio acquistato.

Enel X Pay: bentornato, cashback

Ma non è tutto. Queste, infatti, le promesse che Enel X Pay offre agli utenti:

Semplice gestione delle spese quotidiane. È possibile pagare bollette, bollo auto, MAV, RAV e avvisi PagoPa in pochi istanti, oltre alla possibilità di effettuare bonifici nazionali e internazionali: i bonifici sono gratuiti;

Scambio di denaro con chiunque direttamente dall'App;

IBAN italiano

Carta Mastercard inclusa

Compatibile con Apple Pay

Possibilità di dividere spese tra amici e parenti, come ad esempio il conto al ristorante, direttamente dall'App;

Totale gestione, ricarica e blocco delle proprie carte direttamente dall'app;

Controllo di abitudini di spesa e gestione del proprio budget;

Cashback del 10% fino a 300 EUR l’anno (150 EUR a semestre).

Il servizio ha il semplice costo di un canone mensile da 1 euro, ma per chi utilizza il coupon XFREE2021 in fase di iscrizione il canone viene azzerato per ben 3 anni. Per iscriverti CLICCA QUI e potrai iniziare immediatamente ad accumulare il tuo cashback. Chissà che, nel momento in cui il cashback di stato dovesse ripartire nel 2022, avere a disposizione Enel X Pay non possa consentire di raddoppiare il beneficio. Nel dubbio, meglio salire a bordo e iniziare ad accumulare credito fin da ora: il costo annullato ed il beneficio è pari al 10% della spesa.

Insomma: costo zero, bonifici decisamente convenienti, cashback attivo. Enel X Pay è qui per farsi strada.