Enel X Pay: come partecipare a Italia’s Got Talent

Enel ha implementato una app davvero molto utile: Enel X Pay. Pensata per quanti vogliono pagare in modo veloce ed agevole avvisi pagoPA, bollo auto e le tue ultime bollette. Senza lunghe file alle Poste o doversi recare nelle ricevitorie.

Ma non è l’unico vantaggio. La app è pensata anche per chi cerca una soluzione completa con conto e carta Mastercard.

Oggi c’è poi un ulteriore vantaggio per chi scaricara Enel X Pay e si registra al servizio: la possibilità di vincere 2 biglietti per la finale del seguitissimo programma di Sky (ex Mediaset) Italia’s got talent.

Scopriamo di più su questa occasione.

Enel X Pay come funziona

Con questa applicazione realizzata dal colosso dell’energia Enel, come detto, puoi pagare da App tutto quello che vuoi, in maniera immediata e semplice:

Avvisi pagoPA

Bollette e bollettini: 896, 123, 451, 674

Freccia

MAV, RAV

Bollo auto

Multe

Il servizio ha il costo di €2,00 di commissioni, ma se apri il conto Standard paghi solo €0,50 di commissioni.

Le commissioni degli avvisi pagoPA di Enel Energia sono invece sempre pari a €0!

Conto Standard e Family

Il conto online che apri in pochi minuti e gestisci tutto al 100% via App.

Apri un conto Standard o Family con Enel X Pay e ottieni:

Conto con IBAN italiano

Carta Mastercard inclusa, emessa in Italia

Visualizzazione in tempo reale delle spese

Categorizzazione delle spese

Scambio di denaro (P2P) e divisione delle spese

Offerta Family per aprire il primo conto ai tuoi figli dagli 11 ai 17 anni

Enel X Pay e Italia’s got talent: come partecipare

Dal 08/02 al 07/03 partecipa al concorso “Il talento paga”, puoi vincere i biglietti per la finale di Italia’s Got Talent e tanti gadget! Non perdere l’occasione!

Come partecipare al concorso? Non sei ancora cliente Enel X Pay?

Registrati gratuitamente a Enel X Pay da questo link, ti bastano 5 dati A fine registrazione otterrai il tuo codice personale Inserisci i tuoi dati e il codice su www.iltalentopaga.it Scopri se hai vinto

Italia’s Got Talent (anche abbreviato in IGT) è un programma televisivo italiano andato in onda dal 2009 al 2013 su Canale 5, dal 2015 su Sky Uno e in streaming su Now, con repliche su Cielo fino al 2019, e dal 2016 anche su TV8. Il programma è basato sul format anglo-statunitense Got Talent, ideato da Simon Cowell.

Dopo cinque edizioni trasmesse su Mediaset, il 1º febbraio 2014 Fremantlemedia Italia, detentrice del format, conclude un accordo con Sky Italia per la produzione in esclusiva delle successive due stagioni di IGT, passato su Sky per eccessivi costi di produzione

