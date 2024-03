Esaudisci i tuoi desideri con Prexta: richiedi ora un prestito!

Vuoi realizzare dei progetti come comprare casa o acquistare un’auto? Prexta Compact è la soluzione che semplifica tutto, rendendo il processo conveniente e flessibile. Immagina un unico pagamento, una sola rata, e la possibilità di disporre di fondi extra per i tuoi progetti. Tutto ciò è possibile con questo servizio!

Prexta: prestiti su misura per i tuoi progetti

Prexta è l’occasione ideale per realizzare i tuoi progetti, ottenendo prestiti su misura. Puoi scegliere tra importi a partire da 3000€ fino a un massimo di 75.000€, adattando al meglio il tutto alle tue esigenze. Puoi restituire comodamente il prestito con 24 rate da 120 mesi, scegliendo la durata che ti è più congeniale. Avrai anche una liquidità extra a tua disposizione.

Non manca una copertura assicurativa MetLife, una compagnia internazionale specializzata nel settore delle assicurazioni vita, infortuni e salute.

Chi può accedervi

I requisiti per richiedere un prestito includono una storia creditizia solida (con almeno 9 rate pagate di un precedente prestito), cittadinanza italiana o straniera con residenza e domicilio fiscale in Italia, un’età compresa tra 18 e 83 anni (alla fine del rimborso), ed avere un impiego dipendente, autonomo oppure una pensione.

Prexta Compact offre anche opzioni esclusive per personalizzare ulteriormente il tuo prestito, tra cui:

Salta rata : hai la possibilità di posticipare il rimborso di una rata per ciascun anno solare di durata del prestito. Questa opzione ti offre flessibilità senza alterare il TAN.

: hai la possibilità di posticipare il rimborso di una rata per ciascun anno solare di durata del prestito. Questa opzione ti offre flessibilità senza alterare il TAN. Cambio rata: modifica l’importo della rata scegliendo un valore tra la rata minima e la rata massima predefinite nel contratto. La durata complessiva del prestito non supererà mai i 120 mesi.

Non aspettare e ottieni quello che serve per realizzare i tuoi progetti. Contattata Prexta Compact e scopri subito tutte le opzioni per ottenere il prestito apposito per ciò che hai in mente di fare. Basta andare nella pagina ufficiale e compilare con i tuoi dati personali il campo in fondo alla pagina.