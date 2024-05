Esplora il mondo con Revolut: il Conto con Carta per le tue vacanze

Revolut è molto più di una semplice piattaforma bancaria online: è un compagno di viaggio affidabile, ricco di funzionalità progettate per semplificare e arricchire l’esperienza di viaggio. Con una combinazione di vantaggi esclusivi e funzionalità innovative, Revolut si conferma come una scelta smart per la gestione delle finanze personali.

Revolut mette a disposizione un conto con IBAN e carte di pagamento fisiche e virtuali, oltre ad una vasta gamma di servizi e un programma cashback sulle prenotazioni tramite app.

Revolut offre una gamma diversificata di piani, tra cui Standard gratuito, Plus a 3,99€/mese, Premium a 9,99€/mese, Metal a 15,99€/mese e Ultra a 45€/mese. Ogni piano offre vantaggi unici, come carte personalizzate, assistenza clienti prioritaria e cashback sui pagamenti con carta.

Prenotazioni con Cashback

In base al piano scelto, è possibile ottenere fino al 10% di cashback sulle prenotazioni di soggiorni in tutto il mondo effettuate direttamente tramite app. Con oltre 1,9 milioni di proprietà accessibili senza commissioni di prenotazione aggiuntive, Revolut offre una vasta scelta per soddisfare le esigenze di ogni viaggiatore.

Prenota ora e paga presso la struttura

Tra i vantaggi offerti da Revolut, anche un’opzione di pagamento presso la struttura. Questo significa che non sarà necessario sborsare nulla fino al proprio arrivo.

Assicurazioni incluse

I piani Premium, Metal o Ultra di Revolut includono anche pacchetti assicurativi per assistenza medica e copertura per voli in ritardo e bagagli smarriti. Inoltre, l’accesso gratuito alle lounge aeroportuali e la copertura assicurativa per l’annullamento del viaggio aggiungono un ulteriore livello di comfort e sicurezza.

Invia e ricevi denaro in oltre 70 valute

Con Revolut anche inviare e ricevere denaro in tutto il mondo è semplice e conveniente. Con oltre 70 valute e più di 160 paesi disponibili, gli utenti possono effettuare trasferimenti internazionali in pochi istanti.

Per provare gratuitamente Revolut Premium per 3 mesi clicca qui.