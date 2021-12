eToro aggiunge CELO agli asset crypto disponibili per trading

eToro continua a espandere il suo portfolio di criptovalute disponibili con CELO, nuovo token su cui gli investitori potranno investire nel corso dei prossimi mesi, alla ricerca di fortuna con asset del mondo crypto. Dopo l’aggiunta di Solana (SOL), questo è l’ennesimo passo della piattaforma di trading verso tale settore.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.

eToro lancia anche CELO: di che token si tratta?

Giusto per completezza, vediamo nel dettaglio cos’è CELO. Si tratta di un altcoin che funge da criptoasset principale per la piattaforma open source Celo, supportata dall’omonima fondazione con sede a San Francisco. Fondata nel 2017, essa mira a rendere gli strumenti finanziari completamente senza confini e facilmente accessibili per chiunque abbia uno smartphone, con contratti smart e app decentralizzate.

Celo è un protocollo blockchain che utilizza i numeri di telefono come chiavi pubbliche e due criptovalute primarie: CELO (CGLD) è la risorsa nativa che consente transazioni on-chain e diritto di voto nelle decisioni interne di governance. Poi, però, si trovano anche i Celo Dollars ancorati al dollaro USA, ergo maggiormente stabili. Essi servono per fornire maggiore stabilità e trasparenza.

Insomma, si tratta dell’occasione perfetta per investire su una nuova realtà, relativamente emergente, accedendo alla detta criptovaluta. Tra l’altro, con questa aggiunta eToro porta a 41 il numero di cryptoasset disponibili. Gli investitori su eToro troveranno anche le seguenti valute: BTC, ETH, BCH, LTC, XRP, DASH, ETC, ADA, XLM, EOS, NEO, TRON, ZEC, BNB, XTZ, LINK, UNI, COMP, AAVE, YFI, MANA, ALGO , MATIC, BAT, MKR, ENJ, FIL, DOT, SOL, ATOM, GRT, CRV, 1 INCH, SUSHI, $CHZ, QNT, AXS e MIOTA.

