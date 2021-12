eToro amplia gamma asset crypto: c'è anche Solana!

Il mondo delle criptovalute è estremamente affascinante, quanto pericoloso per chi vuole investirvi ma non è propriamente esperto del settore. Una delle piattaforme che aiuta in questo senso è eToro, noto servizio che da poco tempo ha finalmente introdotto anche Solana (SOL) alle varie crypto supportate.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.

eToro: anche SOL rientra nel trading della piattaforma

Dopo la recente introduzione di altre crypto come SushiSwap (SUSHI), Chiliz (CHZ), Axie Infinity (AXS) e Quant (QNT), che vanno a unirsi alle più note Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA) e Dogecoin (DOGE), anche Solana (SOL) si unisce al portfolio di asset disponibili.

L’introduzione di SOL rientra nella strategia a lungo termine di Doron Rosenblum, VP del team Business Solutions di eToro, che ha già manifestato in passato l’intenzione di ampliare l’offerta crypto per consentire agli utenti di diversificare il loro portfolio. Scelta saggia che farà certamente piacere alla maggior parte degli investitori.

Tra l’altro, secondo le recenti analisi di eToro, il Bitcoin è la criptovaluta preferita sulla piattaforma con il 29,75% di quota, seguito da Ethereum con il 21,36% e proprio da Solana al terzo posto con il 3,18%. Tuttavia, non va sottovalutata la crescita di Shiba o SHIB, crypto nata nel 2020 come “rivale” di Dogecoin e il cui successo è giunto rapidamente, sorprendendo tutti.

Insomma, se volete investire sul mondo crypto eToro è la piattaforma che fa al caso vostro: sicura, ricca di funzioni interessanti e dal numero di asset elevato.

