eToro.art è la nuova visione tra arte, crypto ed NFT

Dopo aver conquistato il mondo delle criptovalute, eToro prosegue sulla scia dei cryptoasset immaginando una nuova avventura in ambito NFT. Da poche ore è infatti stato annunciato eToro.art, rado del gruppo dedicato al supporto di creativi, agenzie e brand che intendono mettere mano alla sfera dei Non-Fungible Token.

eToro mette sul piatto 20 milioni di dollari: è questa la cifra con cui si intende finanziare l’acquisto di nuove creazioni e favorire così l’inserimento sul mercato di nuovi creators. Il ruolo di eToro sarà dunque bivalente: da una parte vi sarà l’impegno tecnico basato sulla gestione delle collezioni NFT, dall’altra vi sarà l’investimento concreto che inietterà valore nelle prime transazioni. Creatori cercasi, valore creasi: in campo c’è un top player e la mossa non potrà che incidere sugli equilibri del mercato NFT.

eToro.art

Così Yoni Assia, co-fondatore e CEO di eToro, spiega le motivazioni alla base del cospicuo investimento:

In qualità di azienda con un occhio sempre acceso su quello che sarà il passo successivo, eToro vede un grosso potenziale nel metaverso ed in una serie di nuovi asset digitali. eToro ha una community si oltre 27 milioni di utenti registrati che desiderano informazioni e accesso a nuove tecnologie emergenti. In quanto una delle prime compagnie ad offrire criptovalute oltre ad altri asset tradizionali, è naturale per eToro mettere a disposizione un ponte per portare nuovi utenti sugli NFT e nel Metaverso. Siamo incredibilmente entusiasti di poter vedere lo sviluppo di questo spazio nei mesi a venire.

Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks, World of Women: eToro inizia il proprio cammino partendo da nomi eccellenti e farà spazio ad artisti emergenti. La presentazione avverrà in occasione di un evento privato presso il Bass Contemporary Art Museum di Miami.

Per investire negli NFT di eToro è sufficiente aprire un wallet, acquistare criptovalute e quindi sfruttarle per attingere agli NFT. A quel punto il valore dell’asset è convertito e la creazione sarà conservata nel proprio wallet in attesa di future decisioni sulla sua valutazione, conservazione o rivendita

