Come acquistare NTF su eToro in 5 semplici passaggi

Il broker eToro è stato uno dei primi del settore a credere nel Bitcoin. Tanto da aggiungerlo al proprio elenco di asset tradabili già nel 2013, quando erano lontane le cifre che leggiamo oggi. In questo articolo ti mostreremo Come acquistare NTF su eToro.

eToro non può lasciarci sfuggire di certo gli NFT, acronimo con cui si individuano i Not Fungible Token, ultima trovata digitale che sta prendendo sempre più piede. Tramite la quale è possibile acquistare e vendere opere dell'ingegno in formato digitale.

Come acquistare NTF su eToro in modo facile e sicuro

Ecco i 5 passaggi da eseguire per acquistare NTF su eToro

1. Acquista Ethereum su eToro

Il primo passaggio da eseguire è acquistare token Ethereum su eToro. Se non si possiede ancora un conto, non occorre fare altro che registrarsi, verificare la propria identità e depositare dei fondi.

Una volta verificato il conto e depositati fondi sufficienti, è possibile collegarsi alla piattaforma Ethereum e scegliere l’importo da acquistare.

Dopo aver acquistato degli Ethereum, occorrerà trasferirli sul proprio Wallet eToro cliccando ul pulsante “Portafoglio” del proprio conto eToro. Per poi selezionare la criptovaluta Ethereum e premere “Trasferisci al Wallet”.

2. Scaricare MetaMask

MetaMask è un portafoglio di criptovalute che funge da porta d’accesso ai sistemi di finanza decentralizzata (DeFi) e all’ecosistema NFT gestiti tramite Ethereum. È disponibile sia come componente aggiuntivo per i browser Firefox e Google Chrome, sia come app per dispositivi mobili iOS e Android.

Occorrerà farlo da MetaMask.io, creare un portafoglio, impostare una password e salvare la frase per il recupero delle credenziali di accesso.

3. Inviare Ethereum a MetaMask

Ora è possibile inviare degli Ethereum al proprio wallet di MetaMask. Per farlo, occorre:

aprire il Wallet eToro e premere “Invia” sotto la voce Ethereum aprire MetaMask, copiare l’indirizzo del tuo nuovo portafoglio e incollarlo nel campo dell’indirizzo su eToro. Da qui, occorre indicare la quantità di Ethereum da trasferire, prima di premere di nuovo “Invia”

A seconda del livello di traffico sulla rete Ethereum, la transazione potrebbe richiedere da pochi minuti a più di un’ora

4. Connettiti a un marketplace NFT

Una volta che gli Ethereum acquistati saranno arrivati su MetaMask, basterà accedere a una piattaforma NFT.

Per farlo, il broker eToro suggerisce OpenSea, ad oggi la più utilizzata per gestire NTF.

Occorre premere l’icona del portafoglio, postare nell’angolo in alto a destra della pagina principale di OpenSea, e sceglere MetaMask. Verrà chiesto di collegare il proprio portafoglio.

Dopo essersi collegati, su OpenSea è possibile scegliere tra una gamma molto ampia di avatar e creazioni artistiche da collezione, con prezzi che vanno da pochi centesimi a centinaia di migliaia di dollari.

5. Acquista l’NFT

Una volta prescelto l’NFT di proprio interesse, è possibile scegliere tra due opzioni: “Acquista ora” o “Fai un’offerta”. se si vuole proporre un prezzo (chi usa eBay sa di cosa parliamo).

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi