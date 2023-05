eToro CopyPortfolios: zero pensieri, SENZA COMMISSIONI

Apri un conto su eToro e sfrutta tutte le possibilità che questa piattaforma di social trading ha da offrirti. Tra le tante disponibili c’è CopyPortfolios. Grazie a questa opzione puoi scegliere un portafoglio interamente allocato e bilanciato, concentrandoti così su segmenti di mercato che puoi comprendere e in cui ti riconosci. In pratica investimenti zero pensieri e senza commissioni.

Infatti, questa soluzione di investimento ha zero commissioni. Questo significa che non ti verrà addebitata alcuna commissione di brokeraggio all’apertura e alla chiusura della posizione selezionata. Inoltre, puoi decidere comunque di acquistare i marchi principali mondiali singolarmente. Accedi a una varietà di azioni al livello mondiale del tutto prive di commissioni.

Sono oltre 20 milioni gli utenti che hanno scelto eToro come piattaforma principale per i loro investimenti. Affidati all’exchange leader mondiale di social investment. Una volta aperta la tua posizione potrai chattare, condividere strategie e parlare di mercati con milioni di persone in tutto il mondo. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa incredibile occasione.

eToro: tante funzionalità alla portata di tutti

Con eToro hai un vero e proprio portafoglio personale da costruire. Scegli tu il modo e i metodi più adatti o che preferisci, ma affidati alle soluzioni all’avanguardia proposte da questa piattaforma. Ad esempio, attivando Copy Trader avvii sul tuo profilo un investimento che copia le mosse di investimento di altri trader in tempo reale e automaticamente. In pratica emuli le stesse scelte dei top investor.

I vantaggi sono fondamentalmente sei. Primo, è intuitivo perché avvi, interrompi la copia e aggiungi, rimuovi fondi in qualsiasi momento. Secondo, è automatico, le operazioni copiate vengono replicate in tempo reale nel tuo portafoglio. Terzo, investi con i trader di spicco acquistando gli asset che comprano personalmente.

Quarto, la funzione copia è gratuita perché non sono previsti costi aggiuntivi per l’utilizzo. Quinto, risparmi tempo gestendo il tuo portafoglio senza dover monitorare costantemente i mercati. Sesto, sfrutti il know-how, le competenze e l’esperienza dei top trader di eToro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.