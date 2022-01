eToro: Corso evoluto di trading con sconto del 37%

La piattaforma Udemy è una delle principali piattaforme che permette agli utenti di avere accesso ad una moltitudine di corsi, ovunque ed in qualsiasi momento, sia da desktop che da dispositivo mobile.

In particolare sulla piattaforma sono presenti anche corsi relativi al trading online; uno di questi consente di imparare la tecnica pratica per ottenere successo in questo ambito e farne magari una professione.

A che cosa serve il corso e cosa imparerai

Il corso di livello intermedio offerto riprende i concetti principali del mondo dei mercati finanziari, tratta poi le principali attività di un trader illustrando i principali strumenti che sono necessari per rendere proficuo il trading sulla piattaforma eToro. Inoltre è presente all’interno del corso una parte dedicata all’aspetto psicologico che risulta essere molto importante in questo mondo, infatti riuscire a gestire le emozioni distingue un trader dilettante da un professionista vero. All’interno del corso vengono anche introdotte le migliori strategie e le tecniche di base.

Il corso è rivolto, ovviamente, a tutti quelli che vogliono evolversi ancora nel mondo del trading e tutti quelli che pian piano vogliono arrivare ad un’entrata economica consistente all’interno del proprio portafoglio digitale.

Il corso, inoltre, include: diverse ore di video on-demand, 1 articolo, accesso illimitato al corso completo, accesso su dispositivo mobile e TV e un certificato di completamento. E’ presente anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni dal pagamento.

La piattaforma Udemy offrirebbe normalmente il corso alla cifra di 30,00€ ma è in atto uno sconto del 37% che porta il contenuta all’accessibile cifra di 18,99€. Con gli insegnamenti del corso è possibile capire meglio come operare sulla piattaforma per investire in modo consapevole, e in linea con una buona conoscenza del mercato si hanno tutti gli strumenti per diventare profittevoli, anche nel periodo attuale con forte volatilità.