eToro: il deposito minimo in Italia ora è di 50 dollari

A partire dal 1 agosto 2021 il deposito minimo per iniziare le proprie azioni di trading su eToro passa da 200 a soli 50 dollari. La novità compare in una notifica disponibile sulla piattaforma, secondo cui l'Italia è uno dei Paesi compresi tra quelli che festeggiano il nuovo limite ribassato.

Spiega la piattaforma:

Il primo deposito minimo si riduce a 50 dollari in molti Paesi. eToro ha ridotto il “minimum first deposit amount” in Regno Unito, Svizzera, Svezia, Italia, Irlanda e Spagna.