eToro: Dogecoin e Shiba direttamente nella top 10

Il 2021 è stato la conferma delle criptovalute. Col Bitcoin che ha sfiorato i 70mila dollari. E molte altre criptovalute hanno seguito la scia, seppur sempre a debita distanza. eToro è stato ancora una volta tra i broker protagonisti di questa rivoluzione dei mercati finanziari.

Ethereum, per esempio, ha consolidato la propria posizione di regina degli Altcoin grazie al ruolo centrale che sta avendo nella DeFi, soprattutto grazie agli smart contract e alla tecnologia ERC-20.

E' stato anche l'anno dei meme token. Il grande risveglio di Dogecoin, soffiato dai tweet di Elon Musk. Creato nel 2013 ma tornato in auge da fine 2020. E poi gli altri token meme nati sulla sua scia, come Shiba Inu. Che è stato subito un successo.

Gli investitori retails (ovvero al dettaglio) hanno riaffermato la loro fiducia nel bitcoin dopo un 2021 spettacolare, rivelano i nuovi dati di eToro.

La classifica delle criptovalute del 2021 di eToro mostra che bitcoin ha visto un aumento del 223% del numero di posizioni aperte sulla piattaforma anno dopo anno. Bitcoin è il criptoasset più aperto dagli utenti di eToro, seguito da Cardano, Ether e Dogecoin.

Tra le monete più piccole, TRON ha ottenuto i risultati migliori con un aumento del 661% anno su anno nel numero di posizioni aperte, mentre IOTA è aumentato del 514% e Stellar del 468%.

Dogecoin e Shiba, pur essendo “nuovi” sulla piattaforma eToro, sono entrambi entrati nella top 10 delle criptovalute più aperte conquistando rispettivamente il 4° e il 7° posto.

Simon Peters, analista del mercato delle criptovalute di eToro, ha così commentato il successo dei due token meme:

Il 2021 è stato un anno importante per le criptovalute, con bitcoin ed ether che hanno raggiunto i massimi storici in più di un'occasione. Da El Salvador che lo adotta come moneta a corso legale, all'arrivo degli ETF e all'adozione istituzionale, bitcoin è ormai saldamente radicato nell'universo degli investimenti