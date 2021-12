eToro: investi su azioni, ETF e cripto con $ 10!

Se il broker eToro conta quasi 11 milioni di utenti in circa 15 anni di attività, un motivo ci sarà. Anzi, sono più di uno. E vanno ricercati nei tanti servizi che offre e nei costi bassi che impone ai suoi trader. Oltre alle varie promozioni allettanti che spesso propone. Come questa che proponiamo qui.

Infatti, ti anticipiamo che per investire su azioni, ETF e criptovalute, è possibile farlo con soli $ 10, che convertiti in euro sono anche meno di dieci euro!

Questo il quadro completo dell'offerta eToro:

Stocks and ETFs $10

Crypto $10

Currencies $1,000

Commodities $1,000

Indices $1,000

Scopriamo altri dettagli di questa nuova offerta eToro.

Trade a $10 di eToro in cosa consiste

Si prega di notare che la dimensione minima dell'operazione include la leva finanziaria. Ad esempio: se un utente eToro apre una posizione sul petrolio (commodity), per la quale la dimensione minima di scambio è $ 1.000, può investire un importo inferiore, purché la posizione con leva finanziaria raggiunga il minimo.

Per questo esempio, l'utente può investire $ 100 utilizzando la leva X10 e soddisfare comunque il requisito di dimensione minima del commercio.

L'uso della leva finanziaria può essere soggetto a limiti in conformità con le misure dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Quest'ultima, che è la massima autorità europea di controllo sui mercati finanziari, già con il MiFID II di gennaio 2018 aveva sensibilmente ridotto il livello massimo di Leva finanziaria per proteggere i trader retails. Appellativo con il quale si indicano i trader meno esperti o che investono pochi capitali.

Infatti, queste persone tendono ad utilizzare in modo spropositato la leva, che in realtà è una “arma a doppio taglio“, che moltiplica le perdite in caso di previsione errata. Quindi va usata con parsimonia. Di fatto, per le azioni è stata ridotta a 1:20 e per le criptovalute addirittura a 1:2.

Si prega di notare che l'importo minimo richiesto per copiare un altro trader è $ 200 e che esiste un importo minimo per ogni posizione copiata di $ 1. Per saperne di più sul Copy Trading, clicca qui.

L'importo minimo richiesto per investire in uno Smart Portfolio è $ 500. Per GainersQtr, SharpTraders e ActiveTraders, l'importo minimo richiesto è di $ 5.000.

Offerta eToro: perché è necessario aggiungere fondi per aprire una posizione

Per aprire una nuova posizione di acquisto o vendita, è necessario disporre di fondi nel saldo disponibile.

Il trading di CFD si basa su strategia e sentiment:

Un investitore che crede che il prezzo di uno strumento aumenterà di valore aprirà una posizione di ACQUISTO.

Un investitore che crede che il prezzo di uno strumento diminuirà di valore aprirà una posizione di VENDITA.

Chiudendo la posizione, i fondi investiti più/meno eventuali profitti/perdite realizzati sull'investimento verranno restituiti al saldo del tuo conto.

