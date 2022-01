eToro: investi su ETF e criptovalute con $ 10!

Il broker eToro viaggia sugli oltre 20 milioni di utenti, messi tra loro in connessione come se fossero in un Social network. Di fatto, il broker eToro ha infatti lanciato il Social trading.

Di cosa si tratta? Della possibilità di interagire con traders provenienti da tutte le parti del Mondo, seguendo i loro post, con la possibilità di condividere, apporre un proprio Like o commentare. Proprio come se stessi sui più popolari Social network.

Oltre a ciò, eToro permette di copiare i trader più bravi, chiamati non a caso Popular Investors. Così da guadagnare sfruttando la loro bravura, con questi ultimi che guadagnano una commissione a loro volta su quanti li copiano.

Ma eToro è anche altro ancora. Puoi per esempio investire su una varietà di azioni ma anche ETF a livello mondiale in maniera del tutto priva di commissioni.

Scopriamo tutti gli altri vantaggi del mondo eToro!

Con eToro paghi zero commissioni sul trading

Cosa significa? Che non verrà addebitata nessuna commissione di brokeraggio all'apertura o alla chiusura della posizione e non si applica a posizioni short o con leva. Ciò significa che eToro sia un broker spread-only.

Va comunque specificato che il broker applica altre commissioni su altri servizi, ma si mantengono comunque più basse della media di mercato.

Per i clienti di eToro AUS Capital Limited AFSL 491139, solo le azioni negoziate sui mercati azionari US sono disponibili senza commissioni.

Le altre azioni sono offerte come derivati e comportano commissioni. Sono offerte tramite ARSN 637 489 466 e promosse da eToro AUS Capital Limited CAR 001281634.

Con eToro investi su ETF e azioni a soli 10 euro

Ma veniamo alla vera notizia di questo articolo. Per investire su azioni, ETF e criptovalute, è possibile farlo con soli $ 10. Il che significa anche meno di 10 euro, al cambio attuale.

Questo il quadro completo dell'offerta eToro:

Stocks and ETFs $10

Crypto $10

Currencies $1,000

Commodities $1,000

Indices $1,000

Non è un caso che il broker eToro sia in costante crescita. Proprio perché lancia sempre nuove accattivanti iniziative.

Ricordiamo poi che il trading CFD su ETF e azioni si basa su strategia e sentiment:

Un investitore che crede che il prezzo di uno strumento aumenterà di valore aprirà una posizione di ACQUISTO Un investitore che crede che il prezzo di uno strumento diminuirà di valore aprirà una posizione di VENDITA

Chiudendo la posizione, i fondi investiti più/meno eventuali profitti/perdite realizzati sull'investimento verranno restituiti al saldo del tuo conto.

Il broker dà anche la possibilità di investire sulle migliori azioni o ETF tramite i Cryptoportfolios, che raccolgono i migliori asset divisi per categoria. Selezionati da un mix tra algoritmi e tecnici esperti in “carne ed ossa“.

Scopri di più su eToro.