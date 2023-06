eToro: l'exchange su misura per te a ZERO COMMISSIONI

Apri un conto gratis su eToro. Questo exchange di social trading è la soluzione su misura per te. Oltre alle numerose funzionalità, incredibilmente utili e vantaggiose per costruire il tuo portafoglio, è anche a zero commissioni. Sì, hai capito bene! Acquistando azioni o azioni frazionate paghi lo 0% di commissioni. Incredibile, ma vero. E non è tutto.

Infatti, con questa piattaforma hai anche la possibilità di attivare Copy Trader. Si tratta di una funzione avanzata in grado di farti risparmiare tempo e denaro. Scegli il trader esperto che preferisci e copia letteralmente ogni sua mossa. Non dovrai più tenere sotto controllo i mercati e agire per tempo secondo il tuo intuito o le tue capacità.

Grazie a questo metodo l’investimento è automatico perché va a ricalcare la scelta dell’investitore che stai seguendo e che hai indicato in Copy Trader. Precisiamo che questa funzionalità è completamente gratuita. Non dovrai pagare nulla per attivarla o per tenerla attiva. Comunque, sarai sempre tu a decidere se continuare, fermare o cambiare trader per la copia.

eToro: zero commissioni, infiniti vantaggi

Con eToro gli investimenti sono accessibili e più facile. Grazie alla sua piattaforma entri in un ecosistema intuitivo e immediato da utilizzare. Garantisciti un’esperienza utente arricchente, formativa e piacevole. Grazie a questo exchange hai zero commissioni, minimi bassi e una serie di funzionalità semplici da usare. Insomma, l’investimento in azioni è alla portata di tutti.

Addirittura puoi anche decidere di non comprare un’azione intera, ma di investire in azioni frazionate. In pratica, puoi scegliere la porzione di un titolo in borsa che rappresenta meno di un’azione intera. In sostanza, sei tu a scegliere l’importo che desideri investire. I vantaggi del trading in azioni su questo exchange sono fondamentalmente tre:

ottieni l’asset sottostante; ricevi i dividendi; transazioni minime da 10 dollari; oltre 3000 azioni da 17 borse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.