eToro, inizia a investire con 50 dollari e zero commissioni

eToro è una piattaforma di cui parliamo spesso e oggi segnaliamo una nuova possibilità per chi vuole cominciare a investire senza però inserire cifre considerevoli. Chi inizia è sempre molto scettico, e per questo motivo la piattaforma ha messo dei limiti di entrata molto bassi, si può partire solo con 50 dollari.

Tra l'altro vengono offerti servizi di simulazione nelle possibilità di investimento fornite dalla piattaforma. Anche senza il deposito iniziale ad esempio è possibile creare un account demo che permette di investire con del denaro demo su titoli che oscillano come quelli effettivamente quotati. Questo significa riuscire a imparare non solo a utilizzare la piattaforma di eToro, ma arrivare anche a capire come oscillano i mercati osservando tutti i cambiamenti settimanali.

Inizia con zero commissioni

Si inizia in modo davvero semplice. Si registra il proprio account e dopo il primo deposito a partire da 50$ si può cominciare a negoziare con le azioni delle società che si preferiscono, come Apple o Amazon, o ancora Netflix e Google. Dipende dalla propria strategia e se si ha in mente che le azioni delle società su cui si punta possano salire di valore.

Allo stesso tempo per diversificare è possibile investire anche sugli indici, così come sulle materie prime o sulle criptovalute. In poche parole si tratta di una piattaforma completa che mette a disposizione del suo utente più di 1000 titoli azionari su cui investire.

Se non si è sicuri, si passa al conto demo come suggerito e nella parte di community ci sono anche molti post degli utenti più esperti che spiegano le loro analisi e danno informazioni sul mercato. Volendo è anche possibile copiare le loro operazioni con la funzionalità di Copy Trader.

Non resta che iniziare, anche con un account demo si può imparare davvero molto anche se si è alle prime armi nel mondo degli investimenti.