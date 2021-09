eToro: inizia ad investire su azioni con ZERO commissioni!

eToro è un famoso broker che permette agli utenti di investire su azioni e tanto altro. Grazie alla promo in vigore questo mese il famoso broker non applica nessuna commissione.

eToro: ZERO commissioni

Il broker in questione permette di investire sul mercato azionario senza commissioni. Questo significa che per ogni azione, eToro non applicherà alcun costo aggiuntivo. Solitamente, infatti, i broker presenti nel mercato azionario applicano delle fee al cliente che intende acquistare o vendere azioni. Oltre alla compravendita spesso è possibile trovare anche fastidiose commissioni sulla gestione trimestrale oppure per l'amministrazione delle azioni. eToro azzera anche queste commissioni che non riguardano l'investimento azionario.

Con questo broker c'è un risparmio persino sull'imposta di bollo che ammonta allo 0,5% per il Regno Unito, l’1% in Irlanda, lo 0,3% in Francia e lo 0,1% in Italia.

Per iniziare ad investire su eToro con 0 costi è necessario aprire un account, aggiungere 200$ di fondo ed iniziare ad investire sulle azioni di svariate aziende.

Questo broker però ha anche altri vantaggi, vediamoli insieme:

Nessun limite sul volume di trading

Possibilità di acquistare anche azioni frazionate

Ricevere notifiche su volatilità ed eventi di mercato

Accedere gratuitamente all’analisi di azioni di esperti TipRanks

Inoltre, sempre con eToro per qualsiasi potenziale guadagno non è presente alcun costo extra. In pratica, tutta la rendita andrà nelle nostre tasche.

Tutti i nuovi clienti che creano un account su eToro hanno la possibilità di investire su azioni di 17 borse di tutto il mondo senza pagare alcun fee.

Le azioni acquistate su questa piattaforma non possono essere in alcun modo trasferite su un altro broker. Questo perché eToro non è un exchange ma solo un broker.

eToro è sicuro?

Il broker in questione conta oltre 10 milioni di utenti registrati ed ha un'esperienza decennale in questo settore. Non si tratta dunque degli ultimi arrivati, investire su questa piattaforma è completamente sicuro.