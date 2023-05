eToro: investi da subito in azioni SENZA COMMISSIONI

Apri un conto su eToro e inizia fin da subito a investire. Acquistando le tue azioni preferite costruisci il tuo portafoglio gestendo in maniera diversificata i tuoi risparmi. Il vantaggio è che, iscrivendoti oggi stesso, ti assicuri zero commissioni. In pratica paghi lo 0% sugli investimenti in azioni o in azioni frazionate. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa incredibile offerta.

Grazie a questa piattaforma di social trading non hai solo la possibilità di acquistare e vendere, ma puoi confrontarti regolarmente con altri trader. Parla di mercati, condividi le tue strategie e prendi spunto dall’esperienza di altri investitori che hanno successo. In pratica entri a far parte di una community di trader che conta oltre 20 milioni di utenti da tutto il mondo.

Con eToro gli investimenti diventano più facili e accessibili. Oggi sono anche più vantaggiosi grazie alla promozione zero commissioni e minimi bassi. Accedi a questa piattaforma facile da usare, intuitiva e pratica dove l’investimento in azioni è alla portata di tutti, nessuno escluso. Puoi anche investire in azioni frazionate scegliendo quindi la porzione di un titolo di borsa che rappresenta meno di un’azione intera.

eToro: molto più di una piattaforma di trading

Attiva un conto su eToro e scopri questo exchange che è molto più di una piattaforma di trading. Con questa soluzione puoi possedere asset sottostanti, ricevere dividendi, effettuare transazioni minime basse con solo 10 dollari e scegliere tra più di 3000 azioni da 17 borse. Inoltre, come dicevamo prima, hai effettivamente “zero commissioni“. Cosa significa? Facciamocelo spiegare direttamente dall’azienda:

Zero commissioni significa che non viene addebitata alcuna commissione di brokeraggio/ negoziazione aggiuntiva quando si investe in azioni. La maggior parte dei broker addebita una commissione di negoziazione quando acquisti o vendi azioni tramite loro, generalmente chiamata “commissione”. Non addebitiamo commissioni.

Apri un account, la registrazione è gratuita. Effettua il tuo primo deposito accreditando solo 50 dollari. Scegli la tua azione preferita dalle migliori borse valore del mondo. Clicca su “Investi” e inizia a costruire il tuo portafoglio. Questo è eToro e questo è il futuro del social trading.

