eToro: investi e fai trading sulle principali criptovalute

Con la recente approvazione degli ETF su Bitcoin e l’avvicinarsi dell’halving atteso per la terza settimana di aprile, assistiamo ad un crescente interesse nei confronti del settore crypto. Per chi si avvicina al mondo delle criptovalute, eToro offre una piattaforma intuitiva per investire in questo settore in rapida evoluzione.

Questa piattaforma globalmente riconosciuta offre un’ampia selezione di cripto-asset disponibili oltre a risorse educative gratuite a disposizione degli utenti.

Piattaforma intuitiva

eToro offre un’esperienza intuitiva e user-friendly, progettata per soddisfare le esigenze degli investitori di tutti i livelli di esperienza. La piattaforma offre la possibilità di investire in oltre 80 cripto-asset selezionati, tra cui le principali criptovalute come Bitcoin ed Ethereum con commissioni fisse dell’1%. La piattaforma offre sicurezza e affidabilità per negoziare questi asset digitali, proteggendo gli investimenti con avanzate misure di sicurezza.

Funzionalità

Con eToro è possibile creare il proprio portafoglio di criptovalute e diversificare con vari asset oppure scegliere Smart Portfolios che includono una serie di asset selezionati dagli analisti di eToro. Inoltre la piattaforma permette di guadagnare ricompense sulle criptovalute presenti nel proprio portafoglio attraverso lo staking.

La cripto-community di eToro

Una delle caratteristiche distintive di eToro è la sua community di oltre 30 milioni di utenti. In questo spazio virtuale, gli investitori possono interagire, condividere conoscenze e copiare le strategie di trading dei più esperti. La piattaforma permette di chattare per discutere le strategie con gli altri partecipanti della community, oltre ad offrire funzionalità gratuite per il copy-trading.

Academy eToro: know-how per fare trading

Per coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze sul mondo delle criptovalute, eToro offre anche l’Academy, una risorsa gratuita che fornisce una vasta gamma di materiali educativi. Dalle guide agli articoli, dai video ai corsi online, eToro Academy offre un punto di riferimento per coloro che desiderano migliorare le proprie competenze di trading.

Per conoscere l’offerta completa di eToro clicca qui.