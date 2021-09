eToro: investi in azioni senza pagare commissioni

Perché pagare commissioni quando investi in titoli azionari se puoi evitarlo? Unisciti ora ad eToro e potrai investire in azioni senza commissioni e acquistare azioni frazionarie dei tuoi marchi preferiti. Ma non è tutto: ad aiutarti nei tuoi investimenti ci saranno strumenti indispensabili come la ricezione di notifiche su volatilità ed eventi di mercato e l'accesso gratuito all'analisi di target di prezzo e azioni di professionisti esperti TipRanks.

Cosa significa Zero Commissioni di eToro?

Zero commissioni significa che non verrà addebitata nessuna commissione di brokeraggio aggiuntiva all'apertura o alla chiusura della posizione. Molti broker infatti applicano commissioni di gestione periodica (trimestrale) o commissioni di amministrazione. Solo eToro garantisce zero% di commissioni ticket o imposta bollo e nessuna commissione di gestione anche quando decidi di copiare altri trader o investire in Portfolios. Se infatti sei nuovo nel campo degli investimenti puoi utilizzare i CopyPortfolios, copiare cioè con pochi semplici click un portfolio azionario: eToro si occuperà di tutto il resto.

Con eToro avrai a disposizione oltre 1.000 titoli azionari su cui investire: scegli i marchi che preferisci, siano essi della tua bevanda preferita o legati alla moda o alla tecnologia. Puntare su ciò che apprezzi e conosci è infatti un ottimo metodo per investire meglio e con più consapevolezza.

Come si aderisce all'offerta eToro

Il primo passo per investire con eToro senza pagare commissioni consiste nel registrarsi alla pagina: riceverai una mail di marketing e le informazioni per annullare in qualunque momento l'iscrizione. Aprire un account è gratis e consente di utilizzare ProCharts, uno strumento professionale avanzato e intuitivo che consente di analizzare il mercato.

Effettua dunque il tuo primo deposito con soli 200 dollari e scegli la tua azione preferita tra le migliori presenti nelle più grandi Borse del mondo. Clicca quindi sul comando Investi ed è fatta: pensa a tutto eToro.

Non perdere la possibilità di investire su eToro con Zero commissioni: clicca qui per conoscere nel dettaglio i termini dell'offerta e inizia a investire puntando sui migliori marchi del mondo.