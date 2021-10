Ritorna l’interessante promo eToro, uno tra i più famosi e sicuri broker di trading online ad oggi disponibili in Italia, che offre investimenti con lo 0% di commissioni.

eToro: ecco come avere lo 0% di commissioni!

Grazie a questa promozione la piattaforma eToro per ogni investimento non andrà ad applicare alcuna commissione. Praticamente, se il denaro investito porterà degli interessi a vostro favore, il broker in questione non apporrà alcuna tassa sul vostro guadagno.

Questa è sicuramente una buona notizia per chi opera nei mercati finanziari perché spesso le varie piattaforme applicano tasse aggiuntive sull’eventuale profitto o su altre spese per la gestione ad esempio.

Investire con eToro senza commissioni è davvero semplicissimo. Come primo st basterà aggiungere al vostro deposito 200 $ di partenza ed iniziare ad investire.

Oltre al risparmiare le fees, questa piattaforma azzera completamente l’imposta di bollo statale.

Con questo broker è possibile investire anche sulle azioni frazionate ed inoltre non sono previsti limiti di plafond sull’investimento.

Il guadagno derivante dai vostri investimenti non sarà toccato! Tutto sarà garantito senza costi aggiuntivi. Cosa assolutamente da non sottovalutare.

EToro è il broker che sicuramente offre più possibilità di guadagno questo perché come abbiamo già detto oltre alle azioni intere sarà possibile investire anche su quelle frazionate.

Con la piattaforma che vi abbiamo presentato oggi sono incluse 17 borse internazionali e nazionali su cui investire il proprio denaro.

Anche se la borsa scelta è estera non verrà applicata alcuna tassa, insomma il tutto sarà veramente a costo zero.

C’è un punto dolente però. EToro non offre la possibilità di trasferire eventuali investimenti su un’altra piattaforma. Questo perché non è un Exchange ma solo un Broker.

eToro è davvero così sicuro?

La piattaforma ha più di 10 milioni di clienti molto soddisfatti. Inoltre, il broker in questione è sul mercato finanziario da oltre 10 anni, quindi non sono assolutamente gli ultimi arrivati.