eToro: investi ora in azioni SENZA COMMISSIONI!

La piattaforma eToro, uno dei più famosi broker di trading, offre per queste settimane una squisita promozione che permette di investire senza commissioni.

eToro: scopri come investire senza commissioni

eToro per ogni investimento fatto attraverso la sua piattaforma non applica alcuna commissione, in pratica l'eventuale profitto derivante dall'investito sarà tutto vostro. Il mondo del trading è davvero variegato e spesso i vari player oltre a mettere una piccola percentuale sul capitale investito, applicano anche delle fees per amministrare le azioni oppure sulla gestione del trimestre. eToro però, da sempre, azzera anche queste fastidiose commissioni che solitamente troviamo in altre piattaforme.

Scegliendo eToro è possibile risparmiare anche sull'imposta di bollo statale. Per noi italiani questo risparmio ammonta allo 0,1%, mentre, in altri Paesi è di poco superiore.

Iniziare ad investire con questa piattaforma è davvero molto semplice. Basta infatti versare un deposito pari a 200 dollari ed il gioco è fatto!

eToro però non ha solo il vantaggio di non applicare commissioni. Il broker non apporta alcun limite sul volume del trading, offre la possibilità di fare compravendita anche con le azioni frazionate, di ricevere notifiche in tempo reale sugli eventi del mercato e molto altro

Inoltre, sempre con eToro per qualsiasi potenziale guadagno non è presente alcun costo extra. In pratica, tutta la rendita andrà nelle nostre tasche.

Per tutti coloro i quali sceglieranno di investire con eToro, avranno la possibilità di investire su più di 17 borse, sia locali che estere, senza pagare null'altro.

L'unica mancanza presente in questa piattaforma è l'impossibilità di trasferire le azioni acquistate su un altro player. Tale movimentazione non è possibile semplicemente perché eToro è soltanto un broker e non un exchange.

eToro: quanto è sicuro?

eToro vanta un'esperienza di 10 anni nel settore del trading ed ha un parco clienti che supera i 10 milioni in tutto il mondo. Questo vi fa capire che tale piattaforma è assolutamente sicura!