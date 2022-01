eToro: comincia ad investire con soli 10 euro!

Il trading online sta interessando sempre più persone, grazie a soluzioni semplici come le app che permettono di investire comodamente col proprio smartphone. O software o soluzioni web-based per farlo da Pc. Tutte queste soluzioni le fornisce anche eToro.

Broker di origine israelo-cipriota, nato nel 2006, nel giro di un quindicennio eToro viaggia ormai verso i 20 milioni di utenti.

A renderlo così un broker di successo, il fatto che racchiuda tutto quanto un trader cerca: sicurezza, facilità e convenienza. Scopriamo di più.

eToro: licenze possedute

Partiamo proprio dall'aspetto principale, che mette a riparo fondi e dati privati. Vala a dire le licenze per operare.

eToro (Europe) Ltd. (“eToro Europe”), una società cipriota d’investimenti registrata (Cypriot Investment Firm – CIF). Il numero di iscrizione al registro delle imprese della società è HE20058. E' regolamentata dalla Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) con il numero di licenza 109/10.

Nel Regno Unito, eToro (UK) Ltd., numero di iscrizione al registro delle imprese 7973792, è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA), con numero di riferimento d’impresa 583263.

In Australia, i servizi e i prodotti finanziari sono forniti da eToro AUS Capital Limited (“eToro Australia”), ABN 66 612 791 803. E' titolare della Licenza Australiana di Servizi Finanziari (AFSL) n. 491139 emessa dalla Australian Securities and Investments Commission (ASIC). In base al prodotto finanziario selezionato, eToro Australia può agire come soggetto principale e quindi emittente del prodotto finanziario o, in alternativa, fungere da tuo agente.

eToro: servizi offerti

Ecco alcuni dei principali servizi offerti.

Partiamo dal più accattivante: CopyTrader, grazie al quale è possibile automaticamente copiare i trader con le migliori prestazioni, replicando istantaneamente il loro trading nel tuo portafoglio.

I trader che copi vengono pagati direttamente nell’ambito del Programma Popular Investor.

Per coloro che desiderano migliorare il proprio trading, il broker offre molto di più di una semplice piattaforma di trading. E qui entra in gioco il Social trading, una sorta di Social network pensata per mettere i trader in connessione tra loro.

Ultimo servizio offerto sono gli Smart Portfolios (ex CopyPortfolios)

Ci sono tre tipi di Smart Portfolios tra cui scegliere:

Top Trader Portfolios che comprendono i trader con le performance migliori su eToro, secondo una strategia predefinita. Market Portfolios che raggruppano una combinazione selezionata di CFD in azioni, materie prime o ETF, secondo un tema predefinito. Partner Portfolios che sono stati creati dai nostri partner: Tipranks, una società di software per analisi di borsa, WeSave, un robo-advisor francese, e Meitav Dash, una società di investimenti con un patrimonio gestito multimiliardario.

Cosa aspetti? Entra in eToro da questo link!*

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi