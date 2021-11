eToro: comincia a investire pagando ZERO commissioni

La piattaforma di trading eToro ormai la conosciamo bene: essa offre una vasta gamma di servizi ed è sinonimo di sicurezza per qualsiasi utente che intende addentrarsi nel mondo degli investimenti online. È anche un campo per “allenarsi” molto efficace, grazie all’account prova con 100.000 Dollari. Ma anche grazie alla funzionalità CopyTrader per emulare gli esperti investitori. Il loro utilizzo è semplificato dall’interfaccia utente intuitiva, oltre alla chat con altri player. Una volta iniziata l’avventura vera e propria con soldi veri, inoltre, gli investimenti potranno essere fatti con zero commissioni!

Investi con zero commissioni su eToro

Ebbene sì, da tempo eToro non applica alcuna commissione sull’investimento fatto. Zero commissioni significa che non viene addebitata alcuna quota aggiuntiva. La maggior parte dei broker addebita una commissione di negoziazione quando acquisti o vendi azioni attraverso di loro. eToro, invece, si fa carico anche di imposta di bollo e imposta sulle transazioni finanziarie per i clienti.

In parole povere, eToro consente di risparmiare quantità di denaro importanti rispetto ad altre piattaforme. Non richiedono alcuna quota per la gestione del servizio, dell’account e delle azioni di cui si è in possesso. Per qualsiasi guadagno non verrà richiesto alcun costo, tutta la rendita finirà nelle tasche degli investitori! Ma c’è un dettaglio importante: la politica zero commissioni non si applica ai CFD in azioni. Per maggiori informazioni vi basterà visitare la pagina dedicata dalla stessa eToro, così da sciogliere ogni dubbio.

Insomma, per investire in azioni con commissioni pari allo 0% basterà aprire un account gratuito, effettuare il primo deposito con 50 Euro circa e iniziare a investire. Non c’è alcun limite sul volume di trading ed è pure possibile acquistare azioni frazionate. Inoltre, gli esperti forniranno analisi professionali tramite TipRanks in maniera completamente gratuita.