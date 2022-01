eToro: ecco il primo portafoglio intelligente per chi investe nel metaverso

Martedì scorso eToro, la società proprietaria dell'omonima piattaforma di social trading, ha presentato una novità davvero interessante. Si tratta di MetaverseLife, il suo primo e nuovo portafoglio intelligente dedicato a chi vuole comprare azioni e criptovalute direttamente nel metaverso. La cosa interessante è che siamo solo agli inizi di questa avventura crittografica. Infatti, eToro ha confermato di essere al lavoro per offrire un pacchetto diversificato di investimenti realizzati per un'esposizione a lungo termine.

eToro lancia MetaverseLife

eToro in questo senso sta facendo un ottimo lavoro. Infatti, non solo con MetaverseLife si è introdotto in un settore crescente, ma sta offrendo un prodotto diversificato che ogni utente può personalizzare come meglio crede. In questo modo si può distribuire il rischio abbassandolo notevolmente attraverso una serie di opzioni votate all'individuo. Ecco cosa ha dichiarato in merito Dani Brinker, responsabile dei portafogli di investimento della società:

Quando si valuta l'opportunità di investimento dei settori emergenti, la diversificazione è fondamentale in quanto non tutte le persone coinvolte saranno vincenti. Confezionando una selezione di asset in un portafoglio, stiamo facendo il lavoro pesante e consentendo ai nostri clienti di acquisire esposizione al metaverso e distribuire il rischio su una varietà di asset.

Ciò è confermato dalla presenza di alcune società che non sono direttamente o esclusivamente basate su blockchain. Nondimeno, sono risultate indispensabili o hanno semplicemente contribuito alla crescita e allo sviluppo del metaverso. Tra queste ci sono nomi noti di aziende tecnologiche quali Apple, Amazon, Nvidia, Microsoft e Sony, ma anche del settore videogames come Electronic Arts e Activision Blizzard.

Ovviamente nel portafoglio MetaverseLife di eToro non poteva mancare Meta Platforms, la nuova società che guida l'ex Gruppo Facebook, ma troviamo anche Decentraland, nel cui metaverso è da poco entrata anche Samsung. Infine, tra i nomi da citare legati a questo universo ci sono anche Roblox, The Sandbox ed Enjin.

Insomma, MetaverseLife è un'ottima occasione per diversificare i propri investimenti puntando su un settore in forte crescita, quello del metaverso. La fortuna è poter fare affidamento sull'esperienza e la solidità di eToro, la piattaforma leader mondiale di social trading.