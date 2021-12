eToro, ora il trading è davvero per tutti (bastano 10€)

Se è vero che “la missione dichiarata di eToro è aprire i mercati finanziari a tutti“, allora ecco che la novità annunciata in queste ore è la miglior incarnazione di questa ambizione. eToro, piattaforma di trading attiva tanto sugli ETF quanto sulle criptovalute e altri asset, ha fortemente abbassato la soglia minima all'ingresso, abbattendo così qualunque resistenza l'uomo della strada possa sperimentare di fronte a questo tipo di investimenti. Di fronte ad un mercato che sta pericolosamente lasciando i propri risparmi fermi sui conti correnti bancari (in vorticoso accumulo soprattutto in Italia), eToro offre dunque un'opportunità: chiunque si senta pronto all'investimento può muovere piccoli (piccolissimi) capitali ed iniziare così la propria strada nel trading.

Investimento minimo eToro: solo 10 dollari

La soglia della transazione minima passa da 500 a 10 dollari su azioni, ETF e criptovalute. Questo cambia, ovviamente, tutto. Cambia la prospettiva, cambiano le resistenze all'ingresso, cambia la platea degli utenti che hanno la possibilità (o anche solo semplicemente la curiosità) di creare un portafoglio proprio e vederlo crescere poco alla volta.

Per molti versi potrebbe essere anche una occasione formativa: chiunque ha la possibilità di declinare investimenti con bocconi così piccoli e questo significa poter consentire a chiunque di studiare il tema, capire il trading e toccare con mano l'entusiasmo della crescita e i brividi della caduta. Quando la cifra è minima e non certo al di sopra delle proprie possibilità, si cade in piedi comunque e questo offre la necessaria serenità per approcciare il mercato con consapevolezza e sangue freddo. Con proporzione e approccio propositivo.

Ci rendiamo conto che il valore minimo delle transazioni può costituire una barriera d’ingresso per alcuni utenti che desiderano diversificare i loro portafogli o esplorare nuovi mercati. Inoltre, per noi è importante che gli utenti di tutto il mondo abbiano la stessa esperienza di facilità di utilizzo della piattaforma eToro, indipendentemente da dove si trovino. Abbiamo dunque abbassato il valore minimo delle transazioni, facendo in modo che fosse esattamente lo stesso in tutto il mondo.

Per tutti, ovunque, bastano transazioni da 10 dollari per assaporare le sensazioni del trading. Bastano 10 dollari per mettere un piede sui Bitcoin, una mano nelle azioni Apple e una puntata sugli ETF. Su valute, materie prime e indici il minimo è di 1000 dollari, con un “trucco” per aggirare questa limitazione. Attenzione ai dettagli in quest'ultimo caso, perché il tasso di rischio aumenta:

Una cosa importante da considerare è che il valore minimo della transazione prende in considerazione la leva. Ad esempio: il valore minimo di transazione per il petrolio (materia prima) è $1.000, ma questo non significa che devi stanziare $1.000 dei tuoi fondi per aprire una posizione. Utilizzando la leva di X10, puoi investire solo $100 e aprire una posizione sul petrolio. Ma ti preghiamo di notare che la leva comporta un livello di rischio più elevato, dato che sia le perdite che i guadagni vengono moltiplicati per il fattore di leva.

Differenziare per crescere

Soglie tanto piccole consentono inoltre una forte e capillare differenziazione: si può scommettere ad esempio su più criptovalute, entrando nel momento giusto (magari alla fine di una feroce discesa, in attesa del rimbalzo) e spalmando così il proprio portafoglio su più tavoli. Così facendo si può giocare una partita diversa, senza il rischio di sbagliare cavallo alla prima puntata e restare senza fiches per quelle successive: un approccio saggio che si dovrebbe tenere per qualsiasi investimento, ma che in precedenza era di difficile attuazione in virtù di una proibitiva soglia all'ingresso.

eToro apre le porte a tutti: il passo successivo all'account demo gratuito* è quello dei primi investimenti a colpi di 10 dollari e il futuro lo scriveranno intuito e capacità di cavalcare i trend più forti e trainanti.

