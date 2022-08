eToro: perchè investire col broker?

eToro è, senza alcun dubbio, la piattaforma di riferimento, se non la migliore, nel mondo del trading attuale.

Basta dare un’occhiata al numero di iscritti, che ha superato i 25 milioni, con gli utenti dislocati un po’ in tutto il mondo.

Il motivo è presto spiegato: il numero vasto di servizi che offre, le cui principali caratteristiche sono innovazione e intuibilità.

Anticipando sempre i tempi, il broker ha lanciato nel tempo innovativi servizi che i trader hanno dimostrato di apprezzare moltissimo.

L’accessibilità al servizio è davvero notevole, visto che gli iscritti vecchi e nuovi possono dedicarsi a fare trading in modalità demo, senza essere obbligati a effettuare un primo deposito.

Definito multi-asset, il broker permette investimenti in ambiti diversi, come ETF, mercati azionari, materie prime, indici e criptovalute.

I trader hanno la possibilità di attingere, quindi, in un catalogo veramente ampio e che si espande continuamente, poiché vengono aggiunti asset nuovi con una certa regolarità.

eToro: ecco come investire

Come detto in precedenza, eToro consente ai trader di investire in asset e criptovalute. La piattaforma, in particolare, è basata sull’utilizzo dei CFD, ossia i Contratti per Differenza.

Con questi contratti vengono evitate le commissioni sulle compravendite e presentano un piccolo spread tra il valore di vendita e quello di acquisto.

L’investimento in CFD e altri asset con il broker comporta la registrazione alla piattaforma. Una volta entrato, l’utente deve cliccare su “Inizia a investire” in basso a sinistra e compilare il form per aprire il proprio conto.

Gli investitori di criptovalute con il broker vanno sul sicuro. I criptoasset con cui fare compravendita sono più di 70.

Chi è interessato, la registrazione al servizio è gratuita. Basta soltanto cliccare qui e creare un account cliccando sul bottone a destra.

In conclusione, affidarsi a eToro significa puntare su un broker finanziario affidabile e sicuro e che offre dei servizi estremamente interessanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.