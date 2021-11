SushiSwap, Quant e altre nuove crypto su eToro

Quattro nuovi asset si aggiungono alle decine già presenti nell'offerta messa a disposizione da eToro per il trading delle criptovalute: si tratta di SushiSwap (SUSHI), Chiliz (CHZ), Axie Infinity (AXS) e Quant (QNT).

eToro: trading anche con SUSHI, CHZ, AXS e QNT

Le new entry si uniscono alle più note Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) protagoniste negli ultimi giorni di nuovi record, così come ad altre cryto come Litecoin (LTC), Cardano (ADA), TRON (TRX), Dogecoin (DOGE) e Solana (SOL) che nell'ultimo periodo si sono dimostrate in grado di calamitare l'attenzione e attrarre capitali. Queste le parole di Doron Rosenblum, VP del team Business Solutions di eToro.

Le criptovalute hanno di recente raggiunto l'importante nuovo traguardo dei 3 trilioni di capitalizzazione, sottolineando le prospettive positive per gli investitori, con l'ingresso di player istituzionali attraverso nuovi strumenti come i future EFT. Mentre Bitcoin ed Ethereum assorbono circa il 60% del mercato, stiamo assistendo alla crescita della domanda per token più piccoli.

È solo l'inizio, lo step di un percorso più longevo che mira a espandere ulteriormente il portfolio di asset disponibili. Prosegue Roseblum.

Continueremo ad ampliare la nostra offerta crypto, così da permettere agli utenti di diversificare il loro portfolio scegliendo tra una vasta gamma di asset.

Queste le principali caratteristiche delle nuove monete appena accolte da eToro e già a disposizione per il trading.