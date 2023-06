eToro: tante possibilità, una sola piattaforma

Investire ti sembra un’operazione complicata e poco intuitiva? Forse perché non hai mai conosciuto eToro, la piattaforma di social trading ideale per creare, costruire e gestire il tuo portafoglio personale. Apri subito un conto gratuito e accedi alle tantissime possibilità offerte da questo exchange in un’unica app all’avanguardia. Unendoti a oltre 20 milioni di utenti hai la possibilità di condividere le tue strategie e impararne di altre.

Oltre tutto, hai anche un vantaggio non indifferente. Acquistando azioni o azioni frazionate hai zero commissioni: nessun ricarico, nessuna commissione ticket e nessuna commissione di gestione. Tutto è chiaro e semplice da capire. In pratica non ti verrà addebitato alcun costo di brokeraggio o negoziazione aggiuntiva quando si investe in azioni. Un beneficio non indifferente per un risparmio perfetto. Come investire in azioni con questa piattaforma?

Vai su eToro e per prima cosa apri un account registrandoti gratuitamente. Poi effettua il tuo primo deposito con soli 50 dollari. Dopodiché scegli la tua azione preferita dalle migliori borse valori del mondo. Infine, dopo aver scelto l’opzione da acquistare e l’importo da investire non ti resta che cliccare su Investi. In pochi semplici passaggi hai creato e gestito il tuo portafoglio personale.

eToro: 17 borse di tutto il mondo sono disponibili per te

Apri un conto su eToro. Grazie a questa piattaforma hai accesso ad azioni di 17 borse di tutto il mondo. Acquistando quella che preferisci ottieni zero commissioni per un numero illimitato di azioni. Inoltre, potrai mantenere le tue posizioni in azioni senza commissioni per tutto il tempo che voi. In sostanza, le commissioni overnight (rollover) non vengono addebitate per le posizioni in azioni Acquista/Vendi senza leva. Gli altri vantaggi?

Nessun limite sul volume di trading.

Possibilità di acquistare azioni frazionate .

. Notifiche su volatilità ed eventi di mercato.

su volatilità ed eventi di mercato. Accesso gratuito all’analisi di azioni di esperti TipRanks.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.